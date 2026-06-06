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«Мы верим в мудрость людей»: партия «Развитию Латвии» выдвинула Иябса в премьеры на выборах в Сейм

© LETA 6 июня, 2026 14:34

Новости Латвии 0 комментариев

На состоявшемся в субботу, 6 июня, съезде партии "Развитию Латвии", обратившись с речью к делегатам, евродепутат и доктор политических наук Иварс Иябс подчеркнул, что для политической партии и для политика идеология важнее конкретных дел.

Иябс назвал "Развитию Латвии" единственной либерально-демократической партией в стране. Это, по его словам, означает: партия считает, что свобода создаёт благосостояние. 

"Мы считаем: чем больше денег государство оставляет населению, тем лучше. Мы верим в мудрость людей, в силу коллективного разума и в гений, который процветает и развивается тогда и только тогда, если ему дана свобода, которую ограничивает лишь минимально необходимый минимум справедливых правил игры", - заявил он.

В Сейм нынешнего созыва партия не прошла, так как ей не удалось преодолеть 5-процентный барьер. Нынешние её рейтинги тоже не превышают этот уровень.

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