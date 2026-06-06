Опасное хобби: жителей Пурвциемса разбудил взрыв

Когда на место происшествия прибыла съёмочная группа, одна из дверей в подъезде уже была опечатана - заклеена наклейкой Госполиции. Хозяин, как рассказали жильцы, устроил у себя в квартире небольшую мастерскую, где создавал различные декоративные элементы из стекла.

"Один раз приезжали все спецслужбы, и всё. Из квартир не выгоняли", - говорит местный житель.

"В час ночи был взрыв. Тут сосед живёт прямо над ним, на третьем этаже. Он говорит, что ночью, в час, было слышно только "бум". У него даже диван чуть задрожал. Там с утра лежал маленький газовый баллон. От него шёл шланг. Самый маленький, 25 литров, зелёного цвета", - сообщил Мирослав, который слышал о случившемся.

После взрыва на место происшествия прибыли пожарные, так как в квартире загорелись вещи. В течение часа пожар был ликвидирован, по сведениям ГПСС, один человек пострадал.

Медики доставили пострадавшего в больницу в состоянии средней тяжести. Однако представители других служб, по словам Мирослава, задержались до утра: "Там были какие-то химические вещества или что-то другое. Ну, они брали образцы. Именно там стояли дольше всего, какие-то химические вещества там были. Ну, они брали. Думали, эвакуировать дом или нет. Они ждали "скорую помощь", лабораторию".

Найденные вещества, которые использовались в процессе обработки стекла, оказались неопасными для жизни окружающих, поэтому жильцов эвакуировать не стали.

По неофициальной информации, пострадавший - мужчина примерно 35 лет - получил ожоги около 30% тела. В Ожоговом центре подтвердили, что пациент был к ним доставлен, но более подробных сведений предоставить не могут.