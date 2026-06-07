В качестве представителя инициативы указана Йоланта Стрицка. Она считает, что после перестройки полностью изменились смысл и целевая аудитория парка, поэтому название должно отражать эти перемены.

"Здесь собираются дети, семьи, любители занятий спортом, проводятся музыкальные мероприятия, отмечаются дни солнцеворота, поэтому название "Парк солнца" отлично подошло бы обновлённому парку", - таково её мнение.

На взгляд Стрицки, комиссия по рижским топонимам и названиям городских объектов должна взвесить соответствие предложенного нового названия сегодняшнему дню - для каких целей используется парк сейчас и насколько имеет смысл сохранить старое название.

Парк Победы был назван так более ста лет назад, в 1923 году, в честь победы над войсками Бермондта и освобождения Риги.