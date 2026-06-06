"Часто кажется, что благосостояние - это большие пенсии, высокие зарплаты. Ну, традиционно. Однако на наш взгляд, это создание страны, в которой людям, жителям, нравилось бы жить, открывать предприятия или развивать их, создавать семьи, чтобы было больше, чем два ребёнка. Места, где я хочу жить, в котором я хочу развивать предприятие или карьеру, в которое мы хотим вернуться. Тогда это - благополучное государство.

Латвия - не бедная страна. То, что мы иногда растрачиваем денежки где-то побольше... Но по сути, если мы можем сравнить 91-й год в предпринимательской деятельности и сегодняшний день, то мы неплохое государство. Нам многое дано. У нас есть возможности, мы в ЕС, мы в НАТО. Вопрос в том, насколько мы эти возможности использовали".