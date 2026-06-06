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«Даже слово «Латвия» написано неправильно»: ИИ подвёл Домбраву? (ФОТО)

Редакция PRESS 6 июня, 2026 13:06

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Плакат, который в соцсетях опубликовал министр внутренних дел Янис Домбрава в соцсетях, уточнив, что изображение создано ИИ, активно обсуждают в интернете. Пользователи выявили массу недочётов - правда, чтобы увидеть большинство из них, требуется сильное увеличение и хорошее зрение.

Как видно при внимательном рассмотрении плаката, на пограничном столбе слова Latvijas Republika написаны с ошибкой, герб Латвии искажён, есть вопросы также к логотипам оперативных служб и к униформе. Даже в имени Jānis вместо долгого А использована буква румынского алфавита, которая читается как Э. То есть вместо "Янис" следует читать "Йенис".

"Поясните, пожалуйста! Как это возможно, что сам министр из Нацобъединения Янис Домбрава ставит такую картинку, где даже слово "Латвия" написано неправильно? Не говоря уже о других ошибках... КАК? Дерусифицируй Латвию", - пишет на платформе "Х" Каспарс.

А вот как откликается на его пост публика:

- Собаки лают, а караван идёт. Домбрава для многих - как заноза в заднице. Не он ставил эту картинку, и каких-то формальных ошибок там нет. Снежинки заволновались. Российские граждане и террористы чувствуют угрозу - как бы только не исполнилось обещание их выдворить...

- Кулбергс посоветовал, но не сказал, что надо брать платную версию. А по большому счёту - какая разница, едоки селёдки и так переварят.

- Что тебе опять не нравится? Republka как republka. Янису вот нравится.

- ИИ Домбравы не любит красных львов (символизируют Курземе/Земгале). Тотальная победа культуры Видземе.

- Этот на картинке вообще не он. Это голливудский супергерой.

- Что - "как-как"... Конечно, понимаю, что вопрос риторический, поскольку тут всё слишком очевидно, как это произошло. Дают ИИ сделать коллаж, и поди проверь каждую мельчайшую буковку. Больше беды в том, что человеку вообще кажется, будто такой очевидный и безвкусный ИИ-плакат делать - это клёво.

- Окей, исказил гербы/логотипы учреждений, государственный герб, униформу работников, служебные автомашины, название страны, своё имя... исказил всё, до чего добрался. Но почему этот плакат вообще был создан, что нам хотят сказать? Что министр теперь знает часть подчинённых учреждений?

- Ну, все хотят быть супергероями из фильма. В том числе и те, у кого с визуальным оформлением материалов слабовато.

- Просто есть люди, которым в 2026 году ещё кажется, что ИИ-инфографики уместны не только в 5-минутном слайде, но и на госуровне. P.S. Этот парень на картинке лишь немного похож на Домбраву.

- "Это был не я, это был ИИ, который сам распоряжался моим компьютером". А если серьёзно, то в самом деле не понимаю, как. Министр всё-таки, надо бы кое-что понимать насчёт ответственности за искажение гербов.

- Какие министры - такая и republka!

 

 

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