Наверное мы хорошо живем. Нелегалов к нам уже завозят французы на «Опеле»

Инцидент произошёл в четверг, 4 июня. Во время оперативных мероприятий пограничники остановили в Скрудалиенской волости грузовой автомобиль Opel. За рулём находился гражданин Франции.

При проверке машины в грузовом отсеке нашли 14 человек азиатского происхождения. У них не было действительных проездных документов, виз и видов на жительство. По данным Государственной погранохраны, ранее эти люди незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

В отношении перевозчика начат уголовный процесс по статье 285 Уголовного закона - о незаконном перемещении людей через государственную границу. Речь идёт о нарушении, совершённом во время действия режима усиленной охраны границы.

14 человек не допустили к незаконному пересечению государственной границы в соответствии с Законом о Государственной погранохране.

Режим усиленной охраны границы действует на отдельных территориях Латвии с 11 августа 2021 года. В его рамках Национальные вооружённые силы и Государственная полиция помогают пограничникам контролировать латвийско-белорусскую границу.

Государственная погранохрана также напоминает жителям приграничных районов о необходимости сообщать о подозрительных людях и машинах. Для этого можно звонить по номеру 112 или обращаться к оперативному дежурному Даугавпилсского управления Государственной погранохраны.