Наташа – математик. Ее отец был полковником ВВС и занимался разработкой новых самолетов и модернизацией старых. Инженер – видимо, так это называется. Его дочери также учились математике и работали над проектами, связанными с оборонной промышленностью, хотя по должности Наташа – преподаватель в одном из московских университетов. Когда я ездил в Сибирь, то чаще всего останавливался у родственников. Наташа тоже приезжала в Таллинн.

В 2011 году Наташа была ярым критиком Путина. Тогда приближалось переизбрание Владимира Путина, результат был очевиден, и все мои знакомые в Москве и Санкт-Петербурге злились. Не потому, что Путин снова баллотировался, а потому что весь процесс выборов был откровенно сфальсифицированным. Когда Путин победил, в России начались протесты. Точнее, они начались еще до выборов и проходили в десятках городов России, хотя почему-то обычно говорят только о Болотной.

Как-то так получилось, что в марте 2014 года я оказался в Москве как раз во время событий в Крыму, когда прошел фиктивный референдум, Крым попросился в состав России и был принят. Помню, что, как только я вошел к Наташе домой, она сразу спросила: "А что у вас [в Эстонии] говорят про Украину?"

Далее меня ждал неприятный сюрприз: старшее поколение моих московских родственников превратилось из критиков Путина в его горячих сторонников, поскольку их любимый президент вернул России "исконные русские земли" в виде Крыма. С тех пор Наташа не перестала быть сторонницей Путина.

Когда началась полномасштабная война России против Украины, я даже не стал писать Наташе. Я просто знаю, как все воспринимается, когда люди сидят на диете российской пропаганды. У Наташи, как у каждого приличного россиянина, дома два телевизора: один в гостиной, второй на кухне. Еще до того, как утром начинают варить кофе, включается телевизор.

В семье Наташи в основном смотрят канал "Россия-1", откуда непрерывно льются пропагандистские передачи и ток-шоу, которые государственные СМИ предлагают для промывки мозгов своей (и не только своей) аудитории. Все эти программы Киселева, Соловьева и других пропагандистов – главный источник информации для таких людей, как Наташа. Особенно хорошими местами для получения информациии служат истеричные ток-шоу на государственном телевидении, для просмотра которых таким как мы требуются особенно стальные нервы.

Несколько лет назад Наташа прислала мне истеричное письмо и потребовала сказать, что я думаю о поведении президента Эстонии? Я вообще не понял, о чем речь. Потом выяснилось, что она имела в виду интервью, в котором президент Алар Карис сказал, что Эстония помогает союзникам поставить Россию на колени. Когда я понял, о чем идет речь, то ответил примерно так: мне, в общем-то, все равно. Наташа спросила, не волнует ли меня репутация Эстонии в России? Я ответил, что поскольку в Россию больше не собираюсь, то мне плевать.

В общем, Наташа до сих пор пишет мне время от времени, когда об Эстонии говорят в российских СМИ. В этом смысле она полезный источник информации – у меня есть некий обзор того, что об Эстонии говорят в России.

Например, одна из постоянных тем – это базы НАТО в Эстонии (именно во множественном числе) и размещенные здесь истребители F-16, которые якобы готовы в любой момент атаковать Санкт-Петербург и Москву. Еще я узнал, что поскольку Петр I в свое время выплатил Швеции компенсацию за Эстонию – а это действительно так, – то мы тут могли бы помалкивать и не твердить про какую-то оккупацию, ведь Россия купила Эстонию еще в XVIII веке.

Еще одна пластинка об Эстонии, которую постоянно крутят в России, – это неблагодарность "прибалтов", которых Россия содержала все советское время, тогда как сама жила в бедности. Какая еще оккупация? А после восстановления независимости наш ВВП был так высок только благодаря самопожертвованию русского братского народа.

Особенно безумный поворот все приняло после того, как Наташа начала угрожать ядерным ударом по Таллину, если Эстония не откажется от баз НАТО. "Старый город Таллина, конечно, жалко", – заявила она особенно ядовито. И это написал человек, который еще недавно приезжал в Эстонию именно ради прогулок по Старому городу. Особенно поразительно, что речь идет о преподавателе университета и математике.

Общаясь с Наташей, я начал понимать, почему многие украинцы перестали общаться со своими родственниками в России. И еще я понял, что популярный у нас нарратив о том, будто российская интеллигенция критически относится к Путину и выступает против войны, это чушь.

Нет, Наташа не единственная российская интеллектуалка, которая всей душой ненавидит Украину и украинцев, хочет танками сровнять Эстонию с землей и верит во всякую чушь, которую о нас пишут и говорят. Взять хотя бы абсурдную новость о том, что страны Балтии уже настолько опустели, что у нас по улицам ходят медведи.

И что я еще окончательно понял, так это то, что никакого "нормального" сосуществования с Россией быть не может. Люди вроде Наташи не меняются, как бы там ни фантазировали наши друзья "хороших русских". И я уже не уверен, что вообще когда-нибудь захочу встретиться с Наташей.