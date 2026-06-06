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Работать до самой смерти! Пенсионеров хотят вернуть к станку

Редакция PRESS 6 июня, 2026 07:34

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В Сейме прошёл День сениоров «Активное старение: здоровье, участие и возможности», собравший более 100 участников со всей Латвии. Как сообщила LETA пресс-служба Сейма, главными темами стали здоровье, повседневная активность, цифровые навыки и участие пожилых людей в жизни общества.

Председатель Сейма Дайга Миериня заявила, что сениоры остаются одной из опор общественной устойчивости. По её словам, достойная старость означает не только материальное и социальное обеспечение, но и возможность быть услышанным, участвовать в общественной жизни и пользоваться современными услугами.

«Мы живём во время, которое требует способности постоянно приспосабливаться - к вызовам безопасности, развитию технологий и демографическим изменениям, однако одна вещь остаётся неизменной - сила общества опирается на людей».

Миериня подчеркнула, что пожилым людям необходимо помогать осваивать цифровые, социальные и экономические навыки. По её словам, доступные услуги и понятная информация напрямую влияют на качество жизни.

Председатель Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Андрис Берзиньш заявил, что сениоры важны не только для семей и добровольческой работы, но и для экономики. В Латвии трудовую деятельность продолжают примерно 70 000 пенсионеров.

«Многие сениоры охотно продолжили бы работать "на неполную ставку", однако работодатель должен платить налоги как за полную ставку. Это нередко создаёт препятствия для занятости сениоров».

Берзиньш сообщил, что уже обратился к премьер-министру с просьбой в ближайшие месяцы найти возможности для изменения регулирования. В мероприятии также участвовали премьер-министр Андрис Кулбергс и председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча.

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