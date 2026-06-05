Пьяные за рулём школьного автобуса: скандал на молодежном фестивале в Лиепае

Фестиваль прошёл 23 мая. Волонтёры, помогавшие в организации праздника, сообщили в Государственную полицию, что три водителя автобусов находятся в сильном опьянении. Полиция оперативно отреагировала, проверила информацию и подтвердила, что водители, которым предстояло везти детей обратно, действительно были пьяны.

Правоохранители связались с Тукумским краем, после чего муниципалитет срочно нашёл других водителей для возвращения школьников домой.

Как отметили в полиции, в целом во время праздника было проверено около 180 водителей автобусов, и все они оказались трезвыми.

Заместитель председателя Тукумского края по социальным вопросам Байба Плявиня подтвердила агентству LETA, что уволенные водители были наняты самоуправлением именно для перевозки детей. После инцидента с ними расторгли трудовые договоры.

Плявиня признала, что найти водителей для школьных автобусов в регионе непросто. Многие из нынешних водителей — люди предпенсионного возраста. Тем не менее, к началу нового учебного года в муниципалитете надеются полностью укомплектовать штат.