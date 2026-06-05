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«Сильный удар, неожиданный!» На врачей нападают пациенты и их родственники

Редакция PRESS 5 июня, 2026 17:50

Новости Латвии 0 комментариев

В мае в отделении неотложной помощи Рижской Восточной больницы произошло три нападения на врачей. На врачей нападали пациенты и их родственниками, в дело вмешалась полиция, сообщает LSM.

Врачи считают, что закон следует расширить, чтобы нападение на врача рассматривалось как нападение на государственного служащего, как это уже происходит в случае угроз сотруднику Службы скорой неотложной медицинской помощи (СНМП) - за это предусмотрено реальное тюремное заключение.

Врач Сигне Зелча дежурила на приеме, когда к ней привели 21-летнюю женщину, находившуюся под воздействием наркотиков. Женщина сказала, что хочет попить. Врач позволила ей встать, но последовал удар.

"Я получила неожиданный удар по голове, по виску. Сильный удар, неожиданный. Я не понимала, что происходит. Но рядом были коллеги. Вызвали охрану", - вспоминает врач.

В другом случае ассистент врача Михаил Салюк в травматологическом центре получил от пациента удар по голове.

"Я получил удар по нижней челюсти. Меня заменили коллеги, потому что я пошел осматривать голову. У меня болела голова, перед глазами мелькали звездочки примерно 5-10 минут", - рассказал Салюк.

Заведующий отделением неотложной медицины больницы Алексей Вишняков подтвердил, что врачи в больнице чувствуют угрозу. В клинике два поста охраны, охранники бросались на помощь, но все нападения были внезапными.

"За последний месяц работающие здесь пережили три серьезных нападения со стороны пациентов. Кроме того, есть несколько случаев, когда пациенты сами затевают драки", - сказал Вишняков.

"Сам пациент спокоен и нормален, но родственники агрессивны. Сотрудники находятся в состоянии постоянного стресса. Я считаю, что нападение на медицинского работника следует квалифицировать как уголовное преступление", - сказал Вишняков.

В настоящее время такая квалификация применяется в случаях нападений на сотрудников СНМП - после нескольких серьезных случаев Сейм внес поправки в закон.

"Я выступаю за уголовную ответственность этих пациентов, особенно агрессивных. Но вопрос необходимо обсудить с представителями больниц, которые сталкиваются с этим регулярно. Так же, как мы сделали с СНМП. Мы решили эту проблему", - сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Врачи, пострадавшие в мае, сейчас ждут от полиции информацию о решениях, принятых по этим нападениям. Они продолжат свою работу, но хотят чувствовать себя в безопасности. 

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