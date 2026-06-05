Акула укусила триатлониста пять раз, но так и не смогла его съесть

Мужчина решил устроить себе обычную тренировку и проплыть около 500 метров в интенсивном темпе. Для триатлониста это не подвиг, а рабочая рутина. Но в какой-то момент рядом с ним появилась акула.

Сначала, по словам спортсмена, она не выглядела особенно агрессивной. Потом всё резко изменилось. Акула начала кусать его снова и снова. Всего он насчитал пять укусов.

Самое странное, что это не закончилось трагедией. Укусы оказались поверхностными. Пострадали рука, колено и икра, но серьёзных ранений не было. Спортсмен сумел отбиться и добраться до берега.

Он потом описал происходящее так, будто акула не нападала сразу по-настоящему, а словно пробовала его на вкус. Для человека это, конечно, не самая приятная дегустация в жизни. Для акулы, видимо, тоже всё пошло не по плану.

В итоге морской хищник остался без обеда, а триатлонист получил историю, которую теперь можно рассказывать всю жизнь. Причём с редким правом начинать её словами: “Меня пять раз укусила акула, но я всё равно вышел из воды сам”.

После таких историй обычная тренировка в бассейне внезапно начинает казаться очень разумным выбором.