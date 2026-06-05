Отстаем от плана: сколько налогов собрано в Латвии в этом году?

В то же время налоговые поступления за первые четыре месяца 2026 года были на 237,1 млн евро, или 4,9%, больше, чем за первые четыре месяца 2025 года.

Налоговые поступления в совокупный государственный бюджет за четыре месяца составили 4,802 млрд евро, что на 35,8 млн евро или 0,7% меньше запланированного. По сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года налоговые поступления в совокупный бюджет выросли на 264,2 млн евро, или 5,8%.

В том числе налоговые поступления в государственный бюджет составили 4,001 млрд евро, что на 16,6 млн евро или 0,4% меньше плана, а налоговые поступления в бюджеты самоуправлений составили 801,4 млн евро, что на 19,2 млн евро или 2,3% меньше запланированного.

Налоговые поступления в государственную систему фондированных пенсий за первые четыре месяца этого года составили 262,1 млн евро, что на 9,7 млн евро или 3,8% больше запланированного.

За первые четыре месяца 2026 года больше всего было собрано взносов социального страхования - 1,926 млрд евро, что на 0,4% меньше запланированного.

В то же время поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за четыре месяца составили 1,37 млрд евро, что на 4,7% больше плана, а поступления подоходного налога с населения (ПНН) составили 841,1 млн евро, что на 4,9% меньше запланированного.

Поступления акцизного налога за соответствующий период составили 429,8 млн евро, что на 0,6% меньше запланированного. Налога на прибыль предприятий за четыре месяца было собрано 234 млн евро, что на 1,1% больше плана, а поступления налога на недвижимость составили 119,6 млн евро, что на 2,9% меньше запланированного.

Поступления налога на эксплуатацию транспортных средств за первые четыре месяца этого года составили 44 млн евро, что на 3,8% меньше плана, а поступления налога на природные ресурсы составили 28,1 млн евро, что на 33,5% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

Поступления таможенного налога составили 23,2 млн евро, что на 0,2% больше плана, поступления налога на лотереи и азартные игры составили 21,1 млн евро, что на 2,7% меньше плана, а взносы солидарности за первые четыре месяца этого года были уплачены в размере 17,3 млн евро, что на 44,2% меньше запланированного.

По данным Службы государственных доходов (СГД), возвраты подоходного налога с населения за четыре месяца этого года были меньше, чем за соответствующий период 2025 года. На снижение возвратов повлияло введение с 2025 года фиксированного необлагаемого минимума по ПНН.