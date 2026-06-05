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Мы же не потащим их на себе: пожарная тревога в больнице выявила шокирующий факт (4)

Редакция PRESS 5 июня, 2026 09:14

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Жительница Латвии поделилась в социальных сетях своим опытом пребывания в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня, где проходила обследование. Несмотря на положительные отзывы о врачах и медицинском уходе, пациентку встревожила ситуация во время пожарной тревоги.

По словам женщины, первые дни в больнице прошли спокойно. Она отметила внимательное отношение медперсонала и врачей.

«В первый день отношение было очень хорошим. Медсестра всё объяснила, установила оборудование для обследования и регулярно заходила проверить, всё ли в порядке», — рассказала она.

Однако сильное впечатление на пациентку произвёл случай, произошедший во время пребывания в отделении.

По её словам, когда она находилась в туалете, по громкой связи прозвучало сообщение о пожарной тревоге с призывом немедленно покинуть здание.

«Я выбежала из туалета и собралась уходить, но тут поняла — я ведь подключена к аппаратуре и никуда не могу уйти», — написала женщина.

Она утверждает, что в этот момент увидела медсестру, которая уже взяла свою сумку и собиралась уходить.

«Я спросила, что нам делать, ведь я подключена к аппаратам. Девушка из соседней палаты сказала, что тоже не сможет самостоятельно выйти, потому что находится под действием лекарств и едва стоит на ногах. Медсестра ответила, что не знает, что делать, но сама уйдёт», — рассказала пациентка.

В этот момент были часы посещения. И одна из посетительниц поинтересовалась у персонала судьбой лежачих больных в случае эвакуации. Ответ, который она услышала, её шокировал.

«Нам сказали: "Оставляем, потому что лифты не работают, и мы не можем взять их с собой"», — утверждает автор публикации.

Позже один из сотрудников предположил, что тревога могла быть ложной и вызвана курением в туалете. Вскоре по громкой связи действительно объявили об отмене тревоги и извинились за доставленные неудобства.

Несмотря на то что опасность не подтвердилась, произошедшее заставило женщину задуматься о готовности больницы к чрезвычайным ситуациям.

«Меня до сих пор не покидает мысль — неужели в реальной кризисной ситуации медсестра действительно взяла бы свою сумку и ушла, не помогая пациентам? Это кажется недопустимым», — написала она.

По словам пациентки, позже медсестра объяснила своё поведение страхом, связанным с нынешней международной обстановкой и военными событиями.

После публикации этой истории в соцсетях, больница объяснила свои действиях: "Прежде всего хотим принести извинения за тревогу и чувство незащищённости, которые у вас вызвала ситуация с пожарной тревогой. Мы понимаем, что для пациента, который и так находится в больнице, подобная ситуация может вызвать множество вопросов и дополнительное беспокойство.

Безопасность пациентов и сотрудников является одним из приоритетов больницы Страдыня. В больнице разработаны подробные алгоритмы действий на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, сотрудники регулярно участвуют как в теоретических, так и в практических учениях, а также совместно с ответственными службами организуются тренировки и моделирование различных чрезвычайных ситуаций.

За последние годы больница существенно укрепила готовность к чрезвычайным ситуациям, уделяя особое внимание вопросам безопасности, эвакуации и действиям персонала в различных кризисных сценариях. Мы можем с уверенностью утверждать, что персонал больницы знает, как действовать в подобных ситуациях.

Вместе с тем больница Страдыня является одним из крупнейших медицинских учреждений Латвии, где работают более 3500 сотрудников. Несмотря на то, что в больнице установлен чёткий порядок действий и персонал регулярно проходит обучение, мы не можем полностью исключить, что в отдельных ситуациях в условиях повышенного стресса или волнения могут возникать недоразумения либо недостаточно чёткая коммуникация. Однако такие случаи не являются обычной практикой и не отражают установленный в больнице порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

Поэтому каждый подобный случай мы воспринимаем серьёзно и проводим его оценку. Будем признательны, если вы свяжетесь с нами в частном порядке и укажете отделение, в котором находились. Наша цель — не искать виновного, а ещё раз обсудить действия с командой соответствующего отделения, чтобы пациенты чувствовали себя в безопасности и получали чёткую информацию в подобных ситуациях", - написали представители больницы под публикацией.

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Комментарии (4)
Комментарии (4)

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