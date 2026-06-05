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Должность одна, а деньги разные: сравнение зарплат высших чиновников страны

© Lsm.lv 5 июня, 2026 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

Зарплаты должностных лиц на одинаковых должностях в разных министерствах могут отличаться даже в три раза. Это показал анализ, проведенный Латвийским телевидением.

Уже более года действует норма, согласно которой государственные и муниципальные учреждения обязаны публиковать информацию о заработной плате должностных лиц, то есть лиц, принимающих решения. Латвийское телевидение в течение года собирало и обобщало списки зарплат министерств, чтобы обработать данные и проанализировать, существует ли равенство в оплате труда.

У министерств разные представления о том, каких людей следует включать в список. Норма предусматривает обнародование зарплат тех сотрудников, которые принимают решения. Однако, судя по опубликованным министерствами данным, можно сделать вывод, что число таких людей сильно разнится. Есть министерства, где решения принимают несколько человек, в других — несколько десятков. Например, в Министерстве смарт-управления и регионального развития (VARAM) только один человек был уполномочен принимать решения, а в Министерстве иностранных дел — 191. Из-за столь разного подхода сравнение между министерствами ограничено.

Тем не менее, если сравнить те данные, которые министерства все-таки решили обнародовать, становится видно, что самые высокие средние зарплаты наблюдаются на должностях высшего уровня. Более 7000 евро в среднем получают руководители администраций, за ними следуют государственные и парламентские секретари. В этом рейтинге самая низкая зарплата у генеральных инспекторов — около 5000 евро.

Латвийское телевидение сравнило одинаковые должности в разных министерствах. Например, зарплата государственных секретарей различается в зависимости от министерства.

Самая высокая зарплата на этой должности — в Министерстве экономики (8639 евро), а самая низкая — в Министерстве культуры (4654 евро). Тем не менее, в большинстве министерств зарплаты государственных секретарей сосредоточены вокруг общего среднего уровня, который составляет около 6800 евро.

Зарплата заместителей госсекретарей различается еще больше, чем у самих госсекретарей. Самая высокая зарплата — в Министерстве финансов (более 8000 евро), а самая низкая — в VARAM (почти 3000 евро). Разница почти в три раза. Однако есть интересная нюанс: в VARAM заработная плата указана только за отработанное время, в течение которого принимались управленческие решения. Какова общая заработная плата – не указано.

В большинстве министерств зарплата на этой должности сосредоточена вокруг общего среднего уровня (6000 евро), однако в нескольких министерствах оплата труда превышает 6500 евро, в то время как в других она составляет менее 5500 евро. Различия существенны.

Различается и средняя заработная плата директоров департаментов в министерствах. Самая высокая зарплата — в Министерстве финансов (чуть более 8000 евро), а самая низкая — в Министерстве культуры (3000 евро), что в два с половиной раза меньше.

В большинстве министерств зарплата на этой должности сосредоточена вокруг общего среднего уровня (4314 евро), однако особо выделяются Министерство финансов и Министерство экономики, где зарплата значительно выше, чем в остальных.

Государственная канцелярия в письменном ответе поясняет, что установлен допустимый диапазон месячной зарплаты, однако конкретный размер оплаты труда самостоятельно определяет каждое учреждение. Поэтому между одинаковыми должностями в разных министерствах есть различия.

Между тем внефракционная депутат Сейма Скайдрите Абрама, которая инициировала соответствующие поправки к закону, считает, что в нынешнем виде цель обеспечить прозрачность не достигнута.

«Надо сказать, что в жизни это работает не слишком удачно, но так было уже с самого начала, когда, например, в Госканцелярии спрашивали или делали вид, что не знают, что такое должностное лицо, как мы будем определять должностное лицо. И, на мой взгляд, это всегда было ясно – те, кто работает в госуправлении, те, кто готовит и принимает решения. Значит, круг должен быть гораздо шире», — рассказала Абрама.

Она отметила: «Возможно, есть учреждения, которые не совсем уверены в том, что зарплаты установлены адекватно. А может быть, есть, что скрывать. Мы знаем, что есть богатые и бедные учреждения. Нет никакого продвижения в том, чтобы это было как-то сбалансировано, хотя этим должна заниматься Госканцелярия, ведь уже не один год говорится о том, что неравенство между госучреждениями нужно искоренять. Этого не происходит».

Депутат также выразила надежду, что следующий глава Госканцелярии будет более заинтересован в выполнении этой нормы, а также в устранении неравенства между министерствами.

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