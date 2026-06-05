Рунгайнис согласился с оценкой политолога Филиппа Раевского о том, что в нынешнем парламенте многие опасались «Единства» («Jaunā Vienotība»), что отчасти и привело к нынешней политической ситуации. По его словам, даже если программа правительства состоит всего из нескольких пунктов, они должны быть конкретными, измеримыми и выполнимыми.

Вместе с тем он задался вопросом, не столкнётся ли новая власть с так называемым «эффектом Трампа», когда проблемы, находясь в оппозиции или наблюдая со стороны, кажутся легко решаемыми, однако после прихода к власти приходится сталкиваться с бюрократией, конкурирующими приоритетами и другими сложностями, которые существенно осложняют реализацию планов.

При этом Рунгайнис выразил скептицизм относительно перспектив нового кабинета министров.

«Если говорить о программе, то здесь действует уже эффект Тайсона: у всех есть план на игру или на бой до того момента, пока не получат по зубам. И я думаю, не сомневайтесь, в ближайшие недели они получат по зубам», — заявил Рунгайнис.

По его мнению, именно после этого начнётся настоящая политическая борьба. «Тогда мы увидим, какой будет реакция и способность удержаться намеченного курса», — добавил он.