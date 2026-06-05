Борись со студентами и гастарбайтерами! Кулбергс выдал Домбраве особое поручение

Разработкой документа МВД займется совместно с Министерствами иностранных дел, экономики, образования и благосостояния.

Одним из приоритетов нового правительства является ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство гражданам третьих стран. По словам Кулбергса, до сих пор в Латвии фактически отсутствовала полноценная иммиграционная политика. «Определив потребности и приоритеты государства, мы сможем принимать прагматичные решения, выгодные именно для экономики Латвии. Нам не нужно заниматься популизмом — необходимо действовать прагматично и дальновидно, учитывая потребности государства», — заявил премьер.

Планируется определить допустимое количество граждан третьих стран, которые смогут находиться в Латвии, исходя из потребностей государства и возможностей государственных учреждений.

Особое внимание будет уделено иностранным студентам. По мнению главы правительства, необходимо четко определить, сколько студентов способны принимать государственные и частные вузы страны.

Кулбергс подчеркнул, что миграционная политика должна охватывать разные направления — привлечение рабочей силы, обучение иностранных студентов, бизнес-иммиграцию, вопросы бывших граждан СССР, а также граждан России и Беларуси, имеющих временный или постоянный вид на жительство. «Поэтому я ожидаю от ответственных министерств конструктивной командной работы, чтобы эти вопросы были решены комплексно», — отметил он.

Кроме того, власти намерены усилить контроль за соблюдением условий пребывания иностранцев и проверку уже выданных видов на жительство. Также планируется ужесточить меры в отношении недобросовестных лиц и организаций, оформляющих приглашения для въезда иностранных граждан в Латвию.