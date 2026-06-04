На кадрах видно, как двое мальчиков карабкаются по конструкции телекоммуникационной башни. Один из них уже добрался до вершины, второй продолжал подниматься следом. По словам автора видео, наверху подростки быстро сделали несколько фотографий, после чего самостоятельно спустились вниз.

Обошлось без трагедии, но жители признают: смотреть на это было страшно. На такой высоте одно неверное движение могло закончиться падением и смертью. Основание вышки скрыто среди деревьев и плохо просматривается с улицы, поэтому прохожие не сразу могут заметить, что кто-то перелезает через ограждение или пытается проникнуть на территорию.

По словам жителей района, это уже не первый подобный случай. С момента установки вышки на ней успели побывать несколько любителей острых ощущений.

В компании LMT заявили, что по всей Латвии работает более 1700 базовых станций. Они размещены на специальных башнях, крышах зданий и других объектах. Каждая станция оснащается системами безопасности - ограждениями, сигнализацией, камерами наблюдения и инженерными решениями. Но физически охранять каждый объект постоянно невозможно.

"Подъем на вышку без специального оборудования - это не приключение и не безобидная игра. Это игра с собственной жизнью. Кроме того, подобные действия могут рассматриваться как правонарушение, связанное с повреждением объектов критической инфраструктуры", - подчеркнул руководитель отдела общественных отношений LMT Валдис Ялинскис.

Он призвал не проходить мимо, если дети пытаются попасть на инфраструктурный объект или повредить оборудование. По словам Ялинскиса, в такой ситуации нужно попытаться остановить их или вызвать полицию.

"Иногда именно своевременный звонок помогает предотвратить несчастье", - отметил представитель LMT.

После публикации информации о происшествии компания получила сообщение о повреждении ограждения вокруг этой вышки. Меры безопасности на объекте должны дополнительно проверить и усилить.