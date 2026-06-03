Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Парковка у дома: как отличить своего от чужого? Путается даже полиция

«Вести» 3 июня, 2026 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Правила парковки все усложняются. Читатели рассказывают о нововведении, которое запутало не только жителей, но и полицию...

Оставить машину ближе к дому или работе, если нет специальной автостоянки, - проблема, и часто неразрешимая. Всем известны знаки «парковка только с разрешением» - они стоят у сотен многоэтажек и в столице, и в других городах Латвии. И тысячи машин имеют такое разрешение. Оно всегда красовалось под лобовым стеклом, и любой мог увидеть, имеет ли водитель право парковаться во дворе. Этот порядок был закреплен в Правилах дорожного движения, пункт 285.27: «Водитель должен разместить в салоне автомобиля у лобового стекла разрешение соответствующего содержания, выданное владельцем или управляющим парковочного места».

Новый порядок

Но, оказывается, эти «индульгенции» больше не действуют. С 1 апреля введен новый порядок выдачи разрешений, с которым еще мало кто знаком, а кто познакомился - не в восторге.

В многоквартирном доме должен быть составлен список машин, принадлежащих жильцам. Этот документ – единственное основание для штрафования полицией «чужих» автомобилей. Читательница рассказала, что два дня подряд под ее окнами оставляет машину жилец из соседнего дома. Хотела она позвонить в полицию, а сын ей сказал, что сейчас другие правила, и полиция вряд ли приедет.

В полиции подтверждают, что с 1 апреля пропуска во дворах вроде и не нужны, в правилах вычеркнут этот пункт. Зато есть знак – только по разрешению. Но как теперь понять, что машина относится к определенному дому?

Теперь владелец территории или управляющий определенным домом должен подготовить и подать в полицию списки с номерными знаками автомобилей жителей, получивших разрешения. Другой вариант - управляющий или представитель владельца земли после вызова встречает полицию и подтверждает, что в списке жильцов, имеющих разрешение, нет владельца припаркованной машины.

Если нет списка и официального подтверждения, что машина чужая, то полиция, считай, зря каталась, потому что без списков-то кто знает, по праву он здесь паркуется или нарушает.

Легким движением можно перечеркнуть привычную схему и внести свое слово, пусть и усложняющее всем жизнь и явно не способствующее наведению порядка в кварталах многоквартирных домов. Жители удивляются: зачем законодатели тратили свое рабочее время на бесполезную норму? У них что - машин нет или они уже все на частных виллах живут?

Что делать? Никто не знает...

Месяц назад в Полиции самоуправления столицы было только 70 списков. А домов только под управлением Rīgas namu pārvaldnieks - более 3 000. Причем в законе обязанность управляющего подавать списки в полицию не указана конкретно. Вот домовладельцы и управляющие и не торопятся бежать со списками – это же какая морока. И ведь список не окончательный. Его нужно обновлять каждый раз, когда меняется номер машины, которая может стоять у дома, приезжает или уезжает новый жилец.

А есть еще гостевые пропуска, которые выдаются на предъявителя и нигде не фиксируются. А если приедут гости, сантехник, доставка еды или товара?

Пришло это, простите, ноу-хау в голову Министерству сообщения ЛР. Ну, тому, которое не может наладить автобусное сообщение в регионах, модернизировать железную дорогу... Там говорят, что просто навели порядок. А требование класть разрешение под стекло по-прежнему существует, но эту норму надо искать в другом законе.

Это статья 89, часть 3 Закона об административной ответственности, где сказано, что человек сам должен предъявить разрешение на право стоять в том или ином месте. Возможно, но не каждый поймет. Буквально это прописано так: «Лицо, привлекаемое к ответственности, обязано само указать свое алиби, а также обстоятельства, исключающие административную ответственность». Такая вот всеобъемлющая норма.

Но есть и другая норма – часть 3 того же закона, где сказано, что в деле об административном правонарушении обязанность доказать провинность возложена на должностное лицо. Не на владельца автомобиля. Значит, и о пропуске можно не заботиться. Ведь презумпцию невиновности никто не отменял. Пока.

Как видно, две части одной статьи одного и того же закона можно толковать двояко. Приедет полиция по вызову жильцов и будет дискутировать с нарушителем: что имело в виду Минсообщения, поправившее привычные нормативы?

А что же делать жильцам многоквартирных домов, которым не нравятся чужие машины под окнами, и владельцам авто, на чьи места ставят своих «коней» чужаки? То тут, то там слышно о местных битвах за место, причем далеко не дипломатическими методами.

В очередной раз все хлопоты переложили на самих жителей. Хотите порядок? Бегите к управляющему, составляйте список владельцев машин в вашем дворе и отправляйте его в муниципальную полицию.

 ...После многочисленных жалоб Минсообщения информировало, что готовит предложение закрепить норму о размещении пропуска за лобовым стеклом автомобиля. Как говорится, без комментариев...

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку
Важно

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (5)

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать