Что тормозит Латвию? ЕБРР назвал главные риски

По новой оценке ЕБРР, ВВП Латвии в этом году вырастет на 2%, а не на 2,2%, как ожидалось в феврале. Прогноз на следующий год также снижен на 0,2 процентного пункта - до 2,3%.

Эстонии банк теперь прогнозирует рост на 2,1% в этом году и на 2,3% в следующем. Это на 0,1 и 0,2 процентного пункта меньше прежних оценок. Для Литвы прогноз также пересмотрен вниз: в этом году ожидается рост на 3%, в следующем - на 2,2%. Ранее ЕБРР ожидал соответственно 3,3% и 2,5%.

Для Латвии риски, по оценке банка, больше смещены в негативную сторону. Среди них - возможное затягивание конфликта на Ближнем Востоке, задержки проекта Rail Baltica и трудности в airBaltic.

ЕБРР также снизил прогноз роста экономики стран своего региона деятельности на этот год на 0,5 процентного пункта - до 3,1%. В 2027 году банк ждёт подъёма на 3,6%.

Прогноз по Украине на этот год также ухудшен: ожидаемый рост снижен на 0,3 процентного пункта - до 2,2%. В следующем году ЕБРР прогнозирует украинской экономике рост на 4%.

ЕБРР принадлежит 64 странам, Европейскому союзу и Европейскому инвестиционному банку. Банк был создан в 1991 году для поддержки перехода бывших стран советского блока в Европе и Центральной Азии к рыночной экономике.