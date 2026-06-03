Меньше видений, больше решений: Раевскис о задачах власти

По его мнению, эта декларация не похожа на обычный сборник партийных программ, который часто появляется после выборов. Скорее, она выглядит как документ, из которого сами партии позже смогут брать идеи для своих будущих программ и ссылаться на уже утверждённые положения.

Раевскис считает, что требование дать каждому министру по три задачи на короткий срок - это сознательное упражнение. Министры, приходя в должность, понимают: за несколько недель невозможно провести большие реформы. Но за 30-60 дней можно принять конкретные решения по небольшим вопросам, которые давно зависли.

По оценке политолога, такой подход заставляет министров мыслить практично и действовать быстро. И это, как ни странно, может быть сложнее, чем писать очередные широкие стратегии на десятилетия вперёд.

Он подчёркивает: несколько небольших, но реальных решений способны дать государству больший импульс, чем очередное абстрактное видение будущего. Главное, чтобы министры действительно принимали решения, а не прятались за планами, концепциями и красивыми формулировками.