Министр культуры подчеркивает, что его позиция в вопросах государственного языка всегда была принципиальной и поддерживающей интересы государственного языка. В то же время Пунтулис подчеркивает, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными.

Министр культуры намерен рассмотреть призыв Ратниекса и затем принять решение о дальнейших действиях, однако Пунтулис отмечает, что любое учреждение должно строго соблюдать установленные законом требования об использовании языка.

Как сообщила агентству ЛЕТА советница Ратниекса Инесе Озолиня, политик направил письмо министру культуры с призывом поручить театру имени Чехова обеспечить замену существующих фасадных афиш на русском языке в соответствии с законом о государственном языке.

Вице-мэр Риги заявляет, что идет пятый год войны, а в городской среде Риги есть вывеска на русском языке на фасаде принадлежащего государству театра, что, по его мнению, противоречит закону о государственном языке. Ратниекс считает, что театр действует противозаконно и все это время Министерство культуры это допускало, игнорируя призыв города устранить использование русского языка в городской среде.

Статья 21 закона о государственном языке гласит, что информация, предназначенная для информирования общественности, предоставляемая государственными и муниципальными учреждениями, судами и учреждениями, относящимися к судебной системе, государственными и муниципальными предприятиями, а также коммерческими обществами, в которых большая часть капитала принадлежит государству или самоуправлению, предоставляется только на государственном языке, за исключением отдельных случаев. Кабинет министров определяет случаи, когда в информации для общественности в общедоступных местах наряду с государственным языком допускается использование иностранного языка.

Советница Ратниекса отмечает, что в настоящее время департамент городского развития Рижского самоуправления не дает согласования на представленные театром новые эскизы вывесок, если в них есть текст на русском языке.

