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Операция на Денали близится к концу: погибших вернут домой

Редакция PRESS 3 июня, 2026 09:49

Новости Латвии 0 комментариев

Операция по спасению латвийских альпинистов на Аляске близится к завершению, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.

Если погода позволит, операцию планируется вскоре закончить. Тела погибших доставят в нижний лагерь, затем перевезут в Анкоридж. После медицинских экспертиз начнётся процесс репатриации.

Пострадавший альпинист остаётся в больнице под наблюдением врачей.

В конце мая при падении с крутого склона Денали, самой высокой горы Северной Америки, погибли трое альпинистов из Латвии - Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс. Ещё один участник экспедиции, Мартиньш Билзенс, был доставлен в больницу Анкориджа в тяжёлом состоянии. Позже Латвийский союз альпинистов сообщил, что врачи не опасаются за его жизнь, а состояние стабильно.

Остальных трёх участников экспедиции - Валдиса Пуриньша, Эдгарса Маджулиса и Гунтиса Свариньша - спасатели эвакуировали с горы. У двоих выявлены обморожения.

По данным Службы национальных парков США, трагедия произошла между верхним лагерем High Camp и перевалом Denali Pass. Падение началось примерно на высоте 18 200 футов, или 5545 метров.

Экспедиция латвийской команды была запланирована с 10 мая по 11 июня. Её целью было восхождение на Денали высотой 6190 метров.

Денали считается особенно тяжёлой горой не только из-за высоты, но и из-за холода. Альпинисты заранее говорили о морозах до минус 30 градусов, штормах, жизни в палатках на снегу, рюкзаках по 25 килограммов и санях такого же веса.

Маршрут начинается на леднике Кахилтна на высоте 2200 метров. До него можно добраться только самолётами, которые садятся прямо на лёд. Всего экспедиции нужно было пройти около 100 километров и преодолеть почти 4000 метров набора высоты.

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