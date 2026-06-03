Подросток сгорел заживо. Кто виноват? Полиция ищет ответ

По данным полиции, обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Предполагается, что погибшим может быть 14-летний мальчик, который в ночь пожара вместе с друзьями отправился на территорию фермы после праздничного мероприятия.

От большого сарая, где хранились рулоны сена, после огня остались только бетонные опоры. Местные жители говорят, что возгорания на этом объекте случались и раньше, поэтому сначала пожар не вызвал у окружающих особой тревоги.

«Когда пожарные прибыли на место, строение уже было полностью охвачено открытым пламенем, а деревянные конструкции крыши обрушились. Рулоны сена были сложены в несколько уровней, поэтому работы по разбору и тушению продолжались более 20 часов», - рассказала командир поста Государственной пожарно-спасательной службы в Смилтене Инета Берзиня.

Тело погибшего спасатели нашли под завалами сена более чем через десять часов после начала работ. Представитель Государственной полиции Зане Васкане сообщила, что для установления личности назначены необходимые экспертизы, включая ДНК-анализ, поскольку тело сильно обгорело.

Близкие подростка уверены, что погиб именно 14-летний мальчик, который после пожара числился пропавшим. Его приёмный отец рассказал журналистам, что подростка удалось узнать по остаткам одежды.