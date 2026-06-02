Очевидцы признаются, что появление медведя вызвало одновременно удивление и восторг. В то же время руководство самоуправления обеспокоено поведением жителей, которые, по словам властей, сами подвергали себя опасности. Вместо того чтобы сообщать о местонахождении зверя муниципальной полиции, люди массово отправились на его поиски.

«Сразу по городу начали ездить десятки машин, люди искали медведя, преследовали его, снимали фото и видео. В интернете уже появилось множество роликов. Некоторые из них вызывают вопрос: а не ведут ли себя эти люди хуже самого дикого зверя?» — заявил председатель думы Екабпилсского края Райвис Рагайнис.

По данным специалистов, в город забрел молодой медведь, родившийся в прошлом году. После появления нового потомства мать оставила его самостоятельно выживать. Когда жители начали преследовать животное, оно в панике металось по улицам и в итоге забежало в городской парк. Из-за этого пришлось эвакуировать находившихся там людей.

«На одном из видео видно, как человек вышел из машины и побежал за медведем с телефоном в руках. Это была крайне опасная ситуация. Если бы животное увидело угрозу с другой стороны, оно могло бы развернуться и побежать обратно, а человек уже не успел бы добраться до автомобиля», — отметила руководитель отдела охраны диких видов Karīna Lazdāne.

В операции по возвращению зверя в лес участвовали сотрудники полиции и представители Zemessardze. Им удалось создать безопасный коридор, по которому около двух часов ночи медведя направили обратно в лесной массив.