Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

«Побежал за медведем с телефоном!» Мэр Екабпилса возмущен: горожане устроили фотоохоту (1)

Редакция PRESS 2 июня, 2026 20:58

Новости Латвии 1 комментариев

Жители Екабпилса оказались в центре необычной ситуации: по городским улицам разгуливал молодой медведь, однако вместо того чтобы держаться подальше от хищника, многие горожане бросились его искать и снимать на видео. Об этом сообщает программа 360TV Ziņas.

Очевидцы признаются, что появление медведя вызвало одновременно удивление и восторг. В то же время руководство самоуправления обеспокоено поведением жителей, которые, по словам властей, сами подвергали себя опасности. Вместо того чтобы сообщать о местонахождении зверя муниципальной полиции, люди массово отправились на его поиски.

«Сразу по городу начали ездить десятки машин, люди искали медведя, преследовали его, снимали фото и видео. В интернете уже появилось множество роликов. Некоторые из них вызывают вопрос: а не ведут ли себя эти люди хуже самого дикого зверя?» — заявил председатель думы Екабпилсского края Райвис Рагайнис.

По данным специалистов, в город забрел молодой медведь, родившийся в прошлом году. После появления нового потомства мать оставила его самостоятельно выживать. Когда жители начали преследовать животное, оно в панике металось по улицам и в итоге забежало в городской парк. Из-за этого пришлось эвакуировать находившихся там людей.

«На одном из видео видно, как человек вышел из машины и побежал за медведем с телефоном в руках. Это была крайне опасная ситуация. Если бы животное увидело угрозу с другой стороны, оно могло бы развернуться и побежать обратно, а человек уже не успел бы добраться до автомобиля», — отметила руководитель отдела охраны диких видов Karīna Lazdāne.

В операции по возвращению зверя в лес участвовали сотрудники полиции и представители Zemessardze. Им удалось создать безопасный коридор, по которому около двух часов ночи медведя направили обратно в лесной массив.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (2)

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (1)

Важно 18:08

Важно 1 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд (1)

Важно 17:33

Важно 1 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки (1)

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 1 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии (1)

Важно 16:42

Важно 1 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (1)

Важно 16:11

Важно 1 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников (1)

Мир 14:51

Мир 1 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО) (1)

Важно 14:37

Важно 1 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать