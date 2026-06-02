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Зрелище разрывает сердце: мама-аист из Тукумса убила и съела своего птенца

Редакция PRESS 2 июня, 2026 20:40

Новости Латвии 0 комментариев

В гнезде белых аистов, за которым ведется онлайн-наблюдение на платформе AS «Sadales tīkls» в Тукумском крае, в конце мая появились три птенца. Однако днем 1 июня зрители трансляции стали свидетелями характерного для этого вида явления — сокращения числа птенцов в выводке, сообщает "Неаткарига"

Как пояснил орнитолог Янис Кузе, подобные случаи являются естественной частью жизни аистов и регулярно встречаются в природе. Третий птенец в этом гнезде вылупился позже остальных, заметно уступал им в размерах и выглядел более слабым.

«Ситуации, когда аисты поедают одного из птенцов, являются нормальным природным явлением. Хотя это может показаться жестоким, в природе такое поведение является частью естественных процессов выживания и круговорота питательных веществ. Таким образом возвращаются ценные питательные ресурсы. Подобное поведение встречается и у других видов птиц», — отметил Кузе.

По словам специалиста, более слабые или поздно вылупившиеся птенцы часто не выживают, что связано с естественным отбором и доступностью корма.

В этом году аисты отложили всего три яйца, что меньше, чем в предыдущие годы. По мнению орнитолога, это может быть связано с условиями окружающей среды, количеством доступной пищи и физическим состоянием самих птиц, хотя точные причины определить удается не всегда.

Кузе также отметил, что благодаря многолетним онлайн-трансляциям общество стало лучше понимать особенности жизни диких птиц. «Все больше людей осознают, что это естественные процессы и что вмешательство человека в жизнь диких птиц обычно не требуется», — подчеркнул он.

Естественным местом гнездования белых аистов являются деревья с прочными ветвями или вершинами сломанных стволов, способными выдержать вес гнезда, который может превышать 500 килограммов. Однако из-за нехватки подходящих деревьев птицы все чаще выбирают опоры линий электропередачи. Сейчас на электрических столбах в Латвии гнездится около 80% популяции белых аистов.

Чтобы сделать гнездование безопаснее для птиц и снизить риск перебоев в электроснабжении, Sadales tīkls устанавливает на опорах специальные металлические платформы для гнезд. Если же гнездо создает угрозу безопасности, его могут демонтировать с разрешения Управления защиты природы, как правило вне сезона гнездования.

Наблюдать за жизнью аистов можно на сайте Sadales tīkls и на портале Dabasdati.lv

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