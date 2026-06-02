Технологии и культура боеготовности: Латвия готовит армию нового образца

По его словам, первое направление реформ связано с внедрением цифровых решений и современных технологий в вооруженных силах. Второе касается развития человеческих ресурсов, третье — адаптации организационной структуры армии к новым технологическим возможностям, а четвертое предусматривает изменение самой культуры боевой готовности. При этом речь идет не только об армии, но и о роли общества, промышленности и инноваций в обеспечении обороноспособности страны.

Генерал отметил, что Совет по национальной безопасности уже определил краткосрочные и долгосрочные задачи реформы. В ближайшей перспективе НВС должны повысить уровень боевой готовности до 2027 года.

При этом Лейиньш подчеркнул, что говорить о конкретной структуре армии после преобразований пока рано. По его словам, сначала необходимо пересмотреть основные принципы работы с учетом цифровизации, искусственного интеллекта и других новых технологий. После этого можно будет менять организацию штабов и подразделений, используя в том числе опыт, полученный в ходе войны в Украине. Отвечая на вопрос о возможном создании новых подразделений, генерал заявил, что пока такие решения не приняты и обсуждать их преждевременно.

Он также обратил внимание на проблему закупок вооружений. По словам Лейиньша, сегодня европейские страны одновременно приобретают оружие и оборудование как для собственных нужд, так и для поддержки Украины. Особенно высокий спрос наблюдается на беспилотники. В результате возникает ситуация, которую генерал сравнил с «толпой у магазина», когда необходимое оборудование не всегда можно приобрести сразу и приходится искать альтернативные варианты поставок.

Ранее командующий НВС Каспарс Пуданс выступил с инициативой провести более глубокую трансформацию армии, включая пересмотр ее структуры. Часть изменений планируется включить в действующий план развития НВС уже этой осенью. Координация реформ поручена бригадному генералу Лейиньшу, который также участвовал в анализе и обобщении украинского военного опыта.