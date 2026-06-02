«166-й матч против Норвегии — это был мой последний матч в сборной Латвии. У меня смешанные чувства. На это повлияло несколько факторов», — говорит хоккеист. «Я понимаю, что мне уже 35 лет. У каждого игрока есть свой срок. Думаю, что мой срок подошел».

А мы напомним, что накануне чемпионата Фрейбергс дал интервью журналу «Санта». Интервью было озаглавлено... нет, не про хоккей. А вот так:

Цитата из текста: «На вопрос, как он поступает, если, находясь на родине, кто-то обращается к нему на русском языке, Ральф отвечает: «Я всегда отвечаю только на латышском и даю собеседнику время, чтобы он тоже мог высказаться на латышском языке»...