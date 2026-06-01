Мы боимся: кучу противотанковых ежей оставили прямо посреди поселка

Крупные металлические противотанковые ежи находятся практически в центре Малнавы — они сложены в большую кучу. Примерно в ста метрах от них, на поле, размещены многочисленные так называемые «зубы дракона». Как рассказали жители поселка, противотанковые заграждения были доставлены сюда около года назад и с тех пор остаются на месте.

На фоне полетов военных беспилотников и тревожных предупреждений через систему сотового оповещения люди и без того испытывают беспокойство. По словам опрошенных жителей Малнавы, большое количество противотанковых препятствий прямо в населенном пункте вызывает еще больше тревоги и вопросов о том, насколько безопасно здесь можно себя чувствовать.

Еще больше противотанковых заграждений уже долгое время хранится недалеко от Малнавы — прямо у обочины дороги.

В Национальных вооруженных силах пояснили программе, что эти места являются временными площадками хранения. В ближайшее время противотанковые заграждения планируется переместить для укрепления государственной границы.