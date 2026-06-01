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Лучший бомбардир на Чемпионате мира: латвийский хоккеист среди сильнейших

Редакция PRESS 1 июня, 2026 18:14

Новости Латвии 0 комментариев

Капитан сборной Латвии по хоккею Рудолф Балцерс по итогам чемпионата мира сохранил первое место в списке лучших снайперов турнира, свидетельствует статистика организаторов соревнований. При этом сборная Латвии завершила турнир на шестом месте.

В восьми матчах турнира Балцерс забросил семь шайб. Второе место с таким же количеством голов в десяти матчах занял бронзовый призер чемпионата Ноа Стен из Норвегии.

Среди самых результативных игроков Сандис Вилманис с 11 (4+7) очками занял седьмое место, а Балцерс с 10 (7+3) очками замкнул первую десятку. Самым результативным хоккеистом турнира стал швейцарский нападающий Свен Андригетто, который в десяти матчах набрал 15 (4+11) очков.

В свою очередь, Кристерс Гудлевскис завершил чемпионат как второй лучший вратарь. В семи матчах он отражал в среднем 94,62% бросков и пропускал 1,44 шайбы за игру.

Лучшим вратарем турнира стал швейцарец Леонардо Дженони, который в семи матчах отражал в среднем 97,08% бросков и пропускал всего 0,56 шайбы за игру. Он завершил чемпионат с тремя «сухими» матчами.

Вилманис, который разделил восьмое место среди лучших ассистентов турнира, был также нападающим с самым большим игровым временем — в среднем 23 минуты 17 секунд за матч. Среди всех участников чемпионата латвийский хоккеист имел четвертый показатель по игровому времени. Балцерс с показателем 22 минуты 3 секунды за матч занял девятое место, а сразу за ним расположился Альберт Шмитс, проводивший на льду в среднем 21 минуту 47 секунд.

Кроме того, в командном зачете латвийцы заняли второе место по реализации большинства. В восьми матчах сборная Латвии забросила восемь шайб в большинстве, реализовав 32% численного преимущества. Первое место заняла Швейцария с показателем реализации 35,48%.

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