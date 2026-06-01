Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Успеть за 88 дней: правительство Кулбергса будет собираться два раза в неделю

© LETA 1 июня, 2026 18:20

Новости Латвии 0 комментариев

 В дальнейшем заседания правительства будут проходить два раза в неделю, а также планируется проведение тематических заседаний. Об этом журналистам после встречи партий правящей коалиции сообщил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Кулбергс напомнил, что до сих пор заседания Кабинета министров обычно проходили только по вторникам. Теперь партнеры по коалиции договорились проводить дополнительные заседания и по пятницам. При этом на них не будут рассматриваться традиционные вопросы повестки правительства, как это происходит на обычных заседаниях по вторникам.

По словам премьера, анализ показал, что у правительства остается ограниченное время для работы — всего 88 рабочих дней, за которые можно провести около 17 заседаний Кабинета министров. Одновременно необходимо организовывать встречи по сокращению бюрократии, заседания комитетов и технические совещания.

На первой встрече новой коалиции обсуждались принципы сотрудничества, чтобы обеспечить четкий порядок работы и избежать недоразумений. Кулбергс отметил, что в повестку правительства нередко попадают сравнительно мелкие вопросы, рассмотрение которых занимает непропорционально много времени. Однако быстро отказаться от такой практики невозможно, поскольку она предусмотрена действующим регулированием. Также было признано, что задачи, включенные в декларацию правительства, невозможно выполнить в рамках одного заседания.

Поэтому коалиция договорилась проводить дополнительные встречи в течение недели для рассмотрения стратегически важных вопросов. В частности, речь идет о государственном бюджете, обороне и других приоритетах, обозначенных в правительственной декларации. Именно для этого будут использоваться пятничные заседания.

Особое внимание планируется уделять постоянному мониторингу экономических показателей. По словам Кулбергса, правительство будет получать информацию о состоянии государственных финансов не раз в год, а ежемесячно, используя данные Службы государственных доходов и Государственной казны. Также регулярно будут анализироваться данные Центрального статистического управления и решения Latvijas Banka по процентным ставкам с учетом макроэкономических прогнозов.

Кроме того, принято решение провести 27 июня выездное заседание правительства в Latgale. Оно будет носить рабочий характер и будет посвящено исключительно актуальным для региона вопросам — безопасности, экономическому развитию и местным проблемам.

Достигнуты договоренности и о рабочей дисциплине. Кулбергс подчеркнул, что в срочном порядке должны рассматриваться только действительно обоснованные вопросы, а практика внесения предложений в последний момент должна быть сведена к минимуму. Также была подчеркнута личная ответственность министров за содержание и качество подаваемых ими документов.

В ближайшее время каждый министр должен представить по три ключевых приоритета своей работы. В общей сложности будет сформирован перечень из 42 задач. Эти предложения рассмотрят на отдельном заседании, где оценят возможности их реализации, механизмы выполнения и критерии оценки результатов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку
Важно

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (5)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать