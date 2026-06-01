Успеть за 88 дней: правительство Кулбергса будет собираться два раза в неделю

Кулбергс напомнил, что до сих пор заседания Кабинета министров обычно проходили только по вторникам. Теперь партнеры по коалиции договорились проводить дополнительные заседания и по пятницам. При этом на них не будут рассматриваться традиционные вопросы повестки правительства, как это происходит на обычных заседаниях по вторникам.

По словам премьера, анализ показал, что у правительства остается ограниченное время для работы — всего 88 рабочих дней, за которые можно провести около 17 заседаний Кабинета министров. Одновременно необходимо организовывать встречи по сокращению бюрократии, заседания комитетов и технические совещания.

На первой встрече новой коалиции обсуждались принципы сотрудничества, чтобы обеспечить четкий порядок работы и избежать недоразумений. Кулбергс отметил, что в повестку правительства нередко попадают сравнительно мелкие вопросы, рассмотрение которых занимает непропорционально много времени. Однако быстро отказаться от такой практики невозможно, поскольку она предусмотрена действующим регулированием. Также было признано, что задачи, включенные в декларацию правительства, невозможно выполнить в рамках одного заседания.

Поэтому коалиция договорилась проводить дополнительные встречи в течение недели для рассмотрения стратегически важных вопросов. В частности, речь идет о государственном бюджете, обороне и других приоритетах, обозначенных в правительственной декларации. Именно для этого будут использоваться пятничные заседания.

Особое внимание планируется уделять постоянному мониторингу экономических показателей. По словам Кулбергса, правительство будет получать информацию о состоянии государственных финансов не раз в год, а ежемесячно, используя данные Службы государственных доходов и Государственной казны. Также регулярно будут анализироваться данные Центрального статистического управления и решения Latvijas Banka по процентным ставкам с учетом макроэкономических прогнозов.

Кроме того, принято решение провести 27 июня выездное заседание правительства в Latgale. Оно будет носить рабочий характер и будет посвящено исключительно актуальным для региона вопросам — безопасности, экономическому развитию и местным проблемам.

Достигнуты договоренности и о рабочей дисциплине. Кулбергс подчеркнул, что в срочном порядке должны рассматриваться только действительно обоснованные вопросы, а практика внесения предложений в последний момент должна быть сведена к минимуму. Также была подчеркнута личная ответственность министров за содержание и качество подаваемых ими документов.

В ближайшее время каждый министр должен представить по три ключевых приоритета своей работы. В общей сложности будет сформирован перечень из 42 задач. Эти предложения рассмотрят на отдельном заседании, где оценят возможности их реализации, механизмы выполнения и критерии оценки результатов.