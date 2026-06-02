Чтобы обеспечить движение к сбалансированному бюджету на 2030 год, соответствующему правилам европейского экономического управления и правилам фискальной дисциплины, правительство обязуется до 30 июня 2026 года подготовить прогнозы макроэкономических показателей, доходов и баланса бюджета общего государственного управления на 2027, 2028, 2029 и 2030 годы, а также последовательно провести оценку базовых расходов во всех министерствах.

«Чтобы снизить риски расточительства публичных средств, мы начнём пересмотр приоритетных государственных закупок и крупнейших закупок государственных компаний, уделяя особое внимание удорожанию, изменениям договоров и рискам ограничения конкуренции. Мы начнём публиковать данные о заключённых договорах закупок, внесённых изменениях, изменениях сумм договоров, чтобы у правительства и общества была доступная информация об актуальных суммах договоров. Полностью пересмотрим принципы выплаты премий и денежных вознаграждений, интегрировав их в мотивирующую и ориентированную на результат систему оплаты труда. Введём открытость и доступность данных государственного бюджета в режиме онлайн», — вот лишь некоторые из обещаний нового правительства.

Правительство обязуется защищать интересы Латвии на переговорах о многолетнем бюджете Европейского Союза на 2028–2034 годы, особенно актуализируя финансирование ЕС в области безопасности и обороны в соответствии с геополитической ситуацией.

Совсем недавно — в начале мая, когда Андрис Кулбергс ещё не стал премьер-министром, — он опубликовал статью в формате политической рекламы, в которой выразил обеспокоенность растущим государственным долгом. «Во времена Кариньша, когда “денег было больше, чем нужно”, долг обходился нам в 165 миллионов в год, а в этом году мы уже заплатим 660 миллионов. К 2030 году эта цифра достигнет около миллиарда, и нагрузка на каждое латвийское домохозяйство составит 1090 евро только на обслуживание долга», — написал Кулбергс. Таким образом, новое правительство надеется сделать что-то и для снижения государственного долга.

Означает ли это, что правительство будет резать расходы так, что снова «придётся затянуть пояса»? У кого урежет и кому придётся затягивать? Означает ли это, что закон о бюджете будет открыт и в него будут внесены поправки? Об этих вопросах портал nra.lv поговорил с новым министром финансов Марисом Кучинскисом.

- Будет ли правительство урезать и что именно?

- Чтобы урезать, сначала нужно иметь полные данные и полную ясность, что можно урезать. Поэтому будет «условное открытие бюджета». Это означает, что бюджет не понесут в Сейм для пересмотра, а проведут инвентаризацию, чтобы посмотреть, что там внутри. Нам нужно подготовить бюджетные варианты — отрезать всё лишнее и передать выборы следующему правительству.

Обычно берут данные второго квартала и потом делают прогнозы. Они могут быть хуже или лучше, но всегда отличаются от предыдущего плана, поэтому необходимы корректировки.

В декларации правительства как точка отсчёта указано 30 июня — к этому моменту появится материал по бюджету, который до сентября нужно будет рассмотреть.

Сейчас я чувствую себя так, будто иду на службу в армию — придётся потрудиться.

- Что вы будете делать с airBaltic и Rail Baltica? Авиакомпании выделенных ей 30 миллиов евро, скорее всего, не хватит.

- Это теперь совместная задача всего правительства — Андрис Кулбергс взял эту историю как задачу всего правительства, тем самым немного разгрузив Министерство сообщения и дав больше работы Министерству финансов. Нужно иметь в виду, что в конце августа вопрос airBaltic ляжет на стол премьер-министру.

И в конце августа также появится ясность по бюджетным средствам — что можно брать, а что нельзя, и какие средства есть в распоряжении государства. И, на мой взгляд, это будет правильно, потому что до сих пор происходил поиск виноватых, чтобы все проблемы свалить на одного человека.

- Что вы сделаете, если airBaltic придёт к правительству и попросит ещё 150–200 миллионов?

- Они прекрасно знают, что на этот раз нытьё не поможет. Поэтому в конце августа мы ждём предложения от авиакомпании — назовём это реструктуризацией или новым бизнес-планом, или «сбросом лишнего», но ясно, что airBaltic не может продолжать работать так, как до сих пор. Если к тому времени ничего не будет сделано, выводы будут печальными.

Но новое руководство airBaltic дало надежды и обещания. Компания наняла тех же аналитиков и исследователей, которые когда-то справились с огромными проблемами SAS. Однако пока неизвестно, каким будет предложение, неизвестно даже направление.

- Термин «реструктуризация» часто используют, чтобы не говорить «процесс неплатёжеспособности». Идёт ли речь о банкротстве компании?

- Говоря простым языком, от компании ждут «сброса лишнего». Латвия с airBaltic пыталась прыгнуть выше головы — стать большим авиационным монстром. Но это не получается.

Мы в коалиции все единодушны, что авиакомпания нам нужна, вопрос только в каком виде. Нам она нужна для сообщения из Риги, но вряд ли она нужна для сообщения с какими-то экзотическими странами. А количество самолётов у airBaltic — как у мега-компании.

- Что дальше будет с Rail Baltica?

- Здесь большое преимущество у Андриса Кулбергса — он возглавлял парламентскую следственную комиссию.

Нужно перестать мечтать, что Rail Baltica будет готова в 2030 году. Придётся отказаться от всех «экстра»-вещей, что означает частичное перепланирование. Очень важно делать это быстро, потому что начинается новый цикл финансирования Европейского Союза, и в этом цикле Rail Baltica не будет записана в полном объёме, если не будет полностью подготовлено предложение.

Это совместная задача стран Балтии, и пути назад нет — мы не можем оставить эстонцев и литовцев с дырой посередине.

- Андрис Кулбергс в четверг утром в Сейме выступал как яростный оппозиционер, а днём уже стал премьер-министром. Хватит ли сил перейти от «игры в защите» к нападению?

- У Кулбергса хватит. Но да — нужно согласиться, что оппозиция и позиция — это разные миры. С жёсткой реальностью придётся столкнуться. Мы создали довольно большую коалицию. Если кто-то не готов участвовать, то и не нужно было начинать. Мы, «Объединённый список», всё время говорили Эвике Силине, что у неё слишком маленькая коалиция. Теперь коалиция больше, и будем надеяться, что дела пойдут в гору.