Голые, избитые и униженные: в Германии вспыхнул крупнейший тюремный скандал со времён основания ФРГ

Бывший федеральный министр юстиции Сабина Лойтхойссер-Шнарренбергер назвала случившееся крупнейшим скандалом в исправительном учреждении со времён основания ФРГ.

По данным Bayerischer Rundfunk и журнала Kontraste, заключённых били кулаками по лицу, пинали в грудь и душили. Мужчину с психическим заболеванием, как утверждается, изолировали голым в пустой камере особого режима.

Другого заключённого, по данным журналистов, заставляли делать приседания голым. Ещё одного — благодарить сотрудников после насилия.

Особенно тяжёлое впечатление произвели сообщения из чатов сотрудников тюрьмы. По данным СМИ, там обсуждали унижения заключённых, а некоторые охранники, как следует из переписки, получали удовольствие от происходящего.

Прокуратура Аугсбурга уже предъявила обвинения 13 бывшим сотрудникам тюрьмы. Среди них бывший директор учреждения и её заместитель. Им вменяют, в частности, нанесение тяжких телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей.

Скандал особенно болезненный для Германии, где система правосудия обычно ассоциируется с порядком и строгими процедурами. Но теперь в центре истории оказалась не преступность за решёткой, а те, кто должен был охранять закон внутри самой тюрьмы.