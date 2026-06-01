По его словам, уже после наступления темноты животное удалось направить к лесному массиву. Для этого перекрыли улицу и создали для медведя коридор. Затем в воздух подняли дроны с инфракрасными камерами, но они зверя уже не зафиксировали. Поэтому предполагается, что медведь ушёл в леса Биржского лесничества.

Рагайнис признал, что операции мешал большой интерес жителей. Медведь был растерян, а люди, вместо того чтобы держаться подальше, пытались подойти ближе, снять видео или сделать фотографии.

«Некоторые упрекают, что не хватало информации, но это делалось, чтобы не привлекать ещё больше внимания», - сказал Рагайнис.

Он добавил, что даже в потенциально опасных ситуациях жители готовы бежать следом, снимать и фотографировать. Пострадавших нет, ущерба медведь также не нанёс.

По словам главы думы, сообщения о медведях рядом с другими населёнными пунктами поступали и раньше. Недавно в Екабпилс забрёл лось, которого также вывели за пределы города.

«Природа есть природа. Нас окружают леса, не зря и Селийский полигон находится у нас», - отметил Рагайнис.