Для МВД это особенно рискованный момент. Ведомство отвечает за полицию, пограничную охрану, пожарных и Управление по делам гражданства и миграции. В нынешней ситуации от министра ждут не политических лозунгов, а способности управлять системой, где доверие подчинённых приходится зарабатывать быстро.

Коалиционные партнёры и бывшие главы МВД уже советуют Домбраве оставить в стороне громкие фразы о приезжих в Латвии и других острых темах. По сути, от него ждут, что в кресле министра он будет действовать как руководитель силового ведомства, а не как парламентский трибун с идеологическим мегафоном.

Домбрава давно известен жёсткими заявлениями о государственном языке, границе, миграции и российском влиянии. В Сейме он работал в комиссиях по обороне, иностранным делам, европейским делам, гражданству, миграции и общественной сплочённости. Некоторое время занимал посты в Комиссии национальной безопасности. Но министерского опыта у него нет.

Сам Домбрава в первый день на посту уже распорядился, чтобы все учреждения системы МВД - полиция, пограничная охрана, пожарные - при исполнении обязанностей и в общении с жителями и коллегами использовали только латышский язык.

На вопрос, придёт ли он в министерство с «чистой метлой», Домбрава ответил, что сначала постепенно ознакомится со всей информацией о работе ведомства.

«Если увижу, что что-то нужно менять, то я не побоюсь менять», - заявил министр.

Ещё в 2010 году, став самым молодым депутатом Сейма после восстановления независимости Латвии, Домбрава говорил, что его политический опыт уступает опыту депутатов, которые работают в парламенте 10 и 20 лет, но у него есть «честность, принципиальность, ценности». Теперь эти качества ему придётся доказывать не в речах, а в управлении одной из самых жёстких государственных систем.