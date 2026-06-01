На культурный фронт! Глава NEPLP уходит в Минкульт после зачистки российских каналов

В Латвии парламентский секретарь - вторая по значимости политическая должность в министерстве после министра. Его задача - поддерживать связь министра с Сеймом и парламентскими комиссиями.

До голосования Сейма об освобождении от должности Аболиньш будет находиться в отсутствии и не станет участвовать в принятии решений и повседневных процессах NEPLP.

Аболиньш провёл в медиарегуляторе почти десять лет. С 2019 года он возглавлял NEPLP, а до этого был заместителем председателя совета. Подводя итог своей работе, он заявил, что при его руководстве в Латвии была запрещена ретрансляция всех российских телеканалов, прекращена работа PBK и Radio PIK, а сам совет, по его словам, «твёрдо стоял за безопасность информационного пространства Латвии».

Он также напомнил, что в Концепцию национальной безопасности был включён пункт о том, что контент в общественных СМИ должен быть только на латышском языке или языках Европейского союза. Кроме того, была выиграна тяжба в Конституционном суде, где доказывалось, что у общественного СМИ не может быть обязанности создавать контент на русском языке.

«Однако нужно идти вперёд, и в новом статусе моей главной целью также будет делать всё, чтобы укреплять существование и развитие латышской нации, её языка и культуры сквозь века», - заявил Аболиньш.

Новое правительство Андриса Кулбергса Сейм утвердил 28 мая. В коалицию вошли «Объединённый список», Национальное объединение, «Новое Единство» и Союз зелёных и крестьян.