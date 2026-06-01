Лето что ли? Сегодня в Латвии потеплеет до +22 градусов

Небо частично закрывают облака, в Латгалии ранним утром было ясно. Существенных осадков не наблюдалось, местами рассеивался туман. Качество воздуха оценивается как хорошее и очень хорошее.

Днём в стране будет много облаков, но временами появится солнце. Местами, главным образом в Курземе, возможен кратковременный дождь. Ветер останется слабым: в большинстве регионов южным, в Курземе - западным.

Температура воздуха после полудня поднимется до +17..+22 градусов. На отдельных участках побережья будет прохладнее - около +15 градусов.

В Риге дождя не ждут. В столице временами будет светить солнце, подует слабый южный ветер, а воздух прогреется до +20..+21 градуса. Атмосферное давление составит 1012-1016 гектопаскалей на уровне моря.

В солнечные часы в середине дня ультрафиолетовое излучение будет высоким. Особенно осторожными стоит быть с 12:00 до 15:00.