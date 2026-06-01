У Трампа появился томатный кризис: в США помидоры подорожали почти на 40%

По последним данным потребительского индекса, за год цены на помидоры выросли примерно на 40%. Это намного больше, чем у многих других продуктов. Для сравнения, кофе подорожал на 18,5%, а замороженная рыба и морепродукты на 12%.

Эксперты связывают скачок с решением США выйти из соглашения, которое позволяло беспошлинно ввозить помидоры из Мексики. Именно Мексика поставляет значительную часть томатов на американский рынок. После выхода из соглашения импорт начали облагать пошлиной в 17%.

Профессор экономики Бретт Массимоно прямо назвал пошлины главным фактором ценовой инфляции.

Рост цен почувствовали не только покупатели в магазинах, но и бизнес. Операционный директор сети Snarf’s Sandwiches Уэйн Хамфри рассказал, что ящик помидоров за год подорожал с 27 до 93 долларов.

По его словам, только этот один ингредиент теперь добавляет компании более 1,7 млн долларов расходов в год.

Получается, что политические решения могут прилететь не только через цены на бензин или электроэнергию. Иногда они приходят в виде обычного ломтика помидора в сэндвиче.