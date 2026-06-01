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В июне Рига оживет: город наводнят десятки тысяч туристов

© LETA 1 июня, 2026 18:34

Бизнес 0 комментариев

В Риге продолжается активный круизный туристический сезон. В июне в порту заявлены 22 визита круизных судов. Согласно статистике, обобщенной Управлением Рижского порта, в этом месяце Ригу на круизных судах посетят около 41 000 иностранных туристов.

Два из заявленных на июнь судов зайдут в Ригу впервые. Завтра, 2 июня, в порт прибудет судно немецкой круизной компании AIDA Cruises — AIDABella: длина — 252 м, ширина — 32 м, 13 палуб. А 21 июня в Риге впервые увидят судно американской линии Norwegian Cruise Line — Norwegian Sun: длина — 252 м, ширина — 32,2 м, 13 палуб.

AIDABella — одно из самых известных судов AIDA Cruises. Оно может одновременно принять до 2500 пассажиров и 646 членов экипажа. Путешественникам на борту доступны широкие возможности для развлечений и активного отдыха: 25 различных зон питания и lounge-зон, 3 бассейна, а также большой spa- и спортивный комплекс. Одна из самых узнаваемых зон судна — Theatrium: центральный многоэтажный атриум со стеклянными стенами и сценой, который одновременно работает как театр и концертный зал.

С AIDA Cruises в основном путешествуют молодые люди и семьи с детьми, чаще всего немецкоязычные туристы из Германии, Австрии и Швейцарии. AIDABella пробудет в Риге два дня — со 2 июня до второй половины дня 3 июня.

Судно Norwegian Sun в июне посетит Ригу дважды — 21 и 27 июня. Оно было построено в 2001 году, а в 2024 году прошло масштабную реновацию. На нем в основном путешествуют туристы из США и Канады. Судно может одновременно принять 1976 пассажиров и 906 членов экипажа.

Круизных туристов в Риге можно будет встретить и во время праздника Лиго. 23 июня Ригу посетит судно американского круизного оператора Sapphire Princess: длина — 290 м, ширина — 38 м, 18 палуб, максимальная пассажировместимость — 2670 человек. А 24 июня в город прибудет MSC Magnifica: длина — 293 м, ширина — 32 м, 13 палуб, максимальная пассажировместимость — 3223 человека.

26 июня в Рижский порт снова зайдет крупнейшее судно сезона — 333-метровый Mein Schiff Relax. Ранее уже сообщалось, что из-за внушительных размеров судна и глубины Даугавы оно сейчас не может безопасно выполнить разворот в центре Риги, поэтому его разместят у причалов на Кундзиньсале.

В течение пяти дней июня в порту будут находиться сразу по два круизных судна, а еще четыре судна останутся в Риге на ночь. С актуальным графиком круизного сезона можно подробнее ознакомиться на сайте Управления Рижского свободного порта.

С учетом растущего интереса круизных линий к Рижскому порту Управление Рижского свободного порта сейчас работает и над созданием дополнительной инфраструктуры для приема пассажирских судов рядом с центром Риги — на Андрейсале. Сейчас идут завершающие проектные работы, и в ближайшее время начнется частичный снос дамбы ED, которая сейчас ограничивает подход более крупных судов к причалам Экспортного порта. Работы планируется завершить к следующему году.

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