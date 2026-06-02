Atvainojamies, šobrīd ir tehniski traucējumi Swedbank karšu darbībā bankomātos un norēķinos.— Swedbank (@SwedbankLatvia) June 1, 2026
Komanda jau strādā pie risinājuma, taču tikmēr maksājumu veikšanai aicinām ievietot karti maksājumu terminālī un ievadīt PIN kodu maksājuma apstiprināšanai.
«Наша команда уже работает над устранением проблемы. Тем временем для совершения платежей просим вставлять карту в платежный терминал и вводить PIN-код для подтверждения оплаты», — говорится в сообщении Swedbank в социальной сети X.