В Латвии выросла средняя зарплата. Но что выходит с учётом инфляции?

После уплаты налогов средняя зарплата составила 1364 евро. За год она выросла на 4,5%, а с учётом инфляции реальный рост доходов населения составил 1,6%.

Самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в финансовом и страховом секторе — в среднем 3400 евро в месяц. Далее следуют сфера IT и телекоммуникаций (3240 евро), а также энергетика (2567 евро).

Самые низкие зарплаты остаются в гостиничном и ресторанном бизнесе — в среднем 1175 евро до уплаты налогов.

Среди регионов лидером по уровню оплаты труда остаётся Рига, где средняя зарплата достигла 2011 евро. Самые низкие показатели зафиксированы в Латгалии — 1287 евро. Разница между двумя регионами составляет 36%.

С начала 2026 года минимальная зарплата в Латвии была увеличена с 740 до 780 евро в месяц.