США нанесли удары по Ирану: Трамп ужесточил условия мирной сделки

В публикации на платформе X CENTCOM заявил, что "оборонительные" удары были нанесены по "радиолокационным станциям и пунктам управления беспилотниками в районе города Горук в Иране и на острове Кешм".

Военные указали, что удары стали "ответом на агрессивные действия Ирана, включая уничтожение американского беспилотника MQ-1".

Тем временем системы ПВО Кувейта подавили "враждебные ракетные и беспилотные атаки", сообщили военные в понедельник, когда по всей стране звучали сирены воздушной тревоги.



"Главный штаб армии доводит до сведения, что все слышимые взрывы связаны с работой систем ПВО по отражению этих враждебных атак", – говорится в сообщении сухопутных войск Кувейта, опубликованном в их официальном аккаунте на платформе X.

Государственное новостное агентство KUNA сообщило, что сирены воздушной тревоги звучали по всему Кувейту, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня между США и Ираном.

Подробности мирного соглашения остаются неясными

Обострение напряженности происходит на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп ужесточил условия сделки с Ираном о прекращении войны.



Американские СМИ сообщают, что Трамп направил в Тегеран обновлённый вариант возможного меморандума о взаимопонимании.

По словам Трампа, среди его приоритетов — недопущение разработки Ираном какого-либо ядерного оружия и возобновление судоходства через Ормузский пролив, который Иран держит в блокаде с начала войны.

Тегеран, однако, ранее ставил под сомнение заявления Трампа, и позиции сторон по ключевым вопросам по-прежнему существенно расходятся.

Любые изменения проекта могут ещё больше отодвинуть заключение соглашения о формальном прекращении войны и открытии Ормузского пролива после недель напряжённых переговоров, сопровождавшихся жёсткой риторикой и отдельными вспышками насилия.

"Мы не одобрим ни одно соглашение, пока не убедимся, что права иранского народа соблюдены", – заявил главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф в видеообращении, показанном по государственному телевидению.

По данным агентства Tasnim, обмен предложениями по тексту "продолжается, обе стороны регулярно вносят поправки".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, заявил, что "пока стороны не придут к чёткому итогу... всё, что сейчас говорится, – лишь предположения", передало государственное телевидение.

По данным иранских СМИ, Тегеран заявляет, что до начала предметных переговоров по своей ядерной программе ему необходимо разморозить активы на 12 млрд долларов, а прежние заявления Трампа о том, что его запасы обогащённого урана будут уничтожены, называет "безосновательными".