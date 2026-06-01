Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

США нанесли удары по Ирану: Трамп ужесточил условия мирной сделки

Редакция PRESS 1 июня, 2026 17:07

Мир 0 комментариев

Соединённые Штаты в выходные нанесли несколько ударов по объектам иранских вооружённых сил, сообщил Центральное командование ВС США. Атаки произошли на фоне сохраняющейся неопределённости вокруг проекта мирного соглашения.

В публикации на платформе X CENTCOM заявил, что "оборонительные" удары были нанесены по "радиолокационным станциям и пунктам управления беспилотниками в районе города Горук в Иране и на острове Кешм".

Военные указали, что удары стали "ответом на агрессивные действия Ирана, включая уничтожение американского беспилотника MQ-1".

Тем временем системы ПВО Кувейта подавили "враждебные ракетные и беспилотные атаки", сообщили военные в понедельник, когда по всей стране звучали сирены воздушной тревоги.
 
"Главный штаб армии доводит до сведения, что все слышимые взрывы связаны с работой систем ПВО по отражению этих враждебных атак", – говорится в сообщении сухопутных войск Кувейта, опубликованном в их официальном аккаунте на платформе X.

Государственное новостное агентство KUNA сообщило, что сирены воздушной тревоги звучали по всему Кувейту, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня между США и Ираном.

Подробности мирного соглашения остаются неясными

Обострение напряженности происходит на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп ужесточил условия сделки с Ираном о прекращении войны.

 
Американские СМИ сообщают, что Трамп направил в Тегеран обновлённый вариант возможного меморандума о взаимопонимании.

По словам Трампа, среди его приоритетов — недопущение разработки Ираном какого-либо ядерного оружия и возобновление судоходства через Ормузский пролив, который Иран держит в блокаде с начала войны.

Тегеран, однако, ранее ставил под сомнение заявления Трампа, и позиции сторон по ключевым вопросам по-прежнему существенно расходятся.

Любые изменения проекта могут ещё больше отодвинуть заключение соглашения о формальном прекращении войны и открытии Ормузского пролива после недель напряжённых переговоров, сопровождавшихся жёсткой риторикой и отдельными вспышками насилия.

"Мы не одобрим ни одно соглашение, пока не убедимся, что права иранского народа соблюдены", – заявил главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф в видеообращении, показанном по государственному телевидению.

По данным агентства Tasnim, обмен предложениями по тексту "продолжается, обе стороны регулярно вносят поправки".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, заявил, что "пока стороны не придут к чёткому итогу... всё, что сейчас говорится, – лишь предположения", передало государственное телевидение.

По данным иранских СМИ, Тегеран заявляет, что до начала предметных переговоров по своей ядерной программе ему необходимо разморозить активы на 12 млрд долларов, а прежние заявления Трампа о том, что его запасы обогащённого урана будут уничтожены, называет "безосновательными".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд
Важно

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (2)

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (5)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать