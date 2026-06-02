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Дело переквалифицировано: подробности и последствия драки на Йомас

Редакция PRESS 2 июня, 2026 07:41

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Пострадавший в драке во время праздника на улице Йомас в Юрмале выписан из больницы, а начатая полицией проверка переквалифицирована по другой статье, в связи с чем нападавшему теперь грозит более мягкая ответственность, выяснило агентство LETA.

В минувшие выходные в Юрмале во время Курортного праздника на улице вспыхнула массовая драка. В социальных сетях было опубликовано видео очевидца, на котором видно, как на улице в Юрмале размахивают кулаками русскоязычные мужчины, в то время как другие призывают их прекратить драться. Один мужчина с окровавленным лицом после ударов по голове падает на землю и теряет сознание.

Государственная полиция первоначально сообщила, что в субботу был задержан один человек и начат уголовный процесс по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений.

В понедельник агентство LETA выяснило у Государственной полиции, что пострадавший в драке мужчина 1998 года рождения был доставлен в Клиническую университетскую больницу им. Паула Страдиня, где медики не констатировали тяжких телесных повреждений, и пострадавший был выписан из медицинского учреждения.

В связи с этим уголовный процесс был переквалифицирован на хулиганство, связанное с причинением телесных повреждений потерпевшему. Задержанный - молодой человек 2006 года рождения.

Уголовный закон за умышленное причинение тяжких телесных повреждений предусматривает лишение свободы на срок до семи лет и пробационный надзор на срок до трёх лет. В свою очередь, за хулиганство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.

В Юрмальской муниципальной полиции агентству LETA заявили, что для надзора за мероприятием были задействованы «все доступные человеческие ресурсы муниципальной полиции». Полиция зафиксировала несколько нарушений, связанных с употреблением алкоголя в общественном месте.

Комментируя конкретную драку, в муниципальной полиции отметили, что «события с признаками уголовного преступления находятся в компетенции Государственной полиции».

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