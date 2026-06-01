Учёные раскрыли ещё один секрет пирамиды Хеопса: она оказалась почти неуязвимой для землетрясений

Исследователи из Египта и Японии обнаружили, что Великая пирамида в Гизе умеет очень эффективно рассеивать сейсмические колебания. Проще говоря, землетрясения проходят через неё гораздо мягче, чем через многие другие сооружения.

Для исследования специалисты измерили вибрации почти в сорока различных точках внутри и вокруг пирамиды, включая Камеру царя, Камеру царицы, подземные помещения и внутренние коридоры.

Результаты показали, что конструкция распределяет колебания очень равномерно. Благодаря этому энергия подземных толчков не концентрируется в одном месте и не разрушает сооружение. Учёные называют пирамиду удивительно хорошо сбалансированной для устойчивости.

За свою историю Египет пережил немало землетрясений. Например, в 1992 году мощный толчок повредил или разрушил более 129 тысяч зданий возле Каира. Многие исторические памятники получили трещины. А вот в пирамиде Хеопса, по словам исследователей, тогда упал всего один камень.

Конечно, секрет не только в мистике древних строителей. Пирамида имеет огромную площадь основания, почти идеальную симметрию и стоит на прочной скальной породе. Всё это делает её исключительно устойчивой.

Но учёных особенно впечатлило другое. Исследование показывает, что древние египтяне могли на протяжении поколений совершенствовать строительные методы методом проб и ошибок, создавая всё более надёжные конструкции.

Получается, что одно из самых известных сооружений в истории человечества оказалось не только гигантской гробницей фараона, но и выдающимся инженерным проектом, который до сих пор удивляет современных учёных.