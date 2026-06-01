Пять ударов ножом в спину: подробности кровавого убийства в Огре

30 ноября 2025 года сотрудники Государственной полиции, прибыв по вызову в один из домов в Огре, обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти — на теле были зафиксированы пять ножевых ранений. По данному факту незамедлительно был начат уголовный процесс.

В тот же день по подозрению в совершении преступления была задержана женщина 1985 года рождения. В ходе досудебного расследования ей был присвоен статус подозреваемой. Ранее женщина не попадала в поле зрения полиции. Следствие установило, что погибший и подозреваемая были хорошо знакомы. Есть основания полагать, что женщина умышленно лишила мужчину жизни, нанеся ему пять колото-резаных ранений в область спины.

28 мая материалы уголовного дела были переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Уголовный процесс начат по статье 116 Уголовного закона — умышленное противоправное лишение человека жизни (убийство). За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы либо лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет с пробационным надзором сроком до трех лет.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.