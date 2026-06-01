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Правда, что мужчин из Украины могут лишить защиты? Ответ Еврокомиссии

© Deutsche Welle 1 июня, 2026 17:57

Мир 0 комментариев

Еврокомиссия, Украина

В Еврокомиссии не стали подтверждать сообщения, что украинских мужчин призывного возраста могут исключить при продлении действия механизма временной защиты. Ранее о рассмотрении такого вопроса написало Euractiv.

В Европейской комиссии (ЕК) не стали подтверждать сообщения о том, что украинских мужчин призывного возраста могут исключить из действия механизма временной защиты при его продлении, передает в понедельник, 1 июня, корреспондентка DW. В ответ на вопрос о таких сообщениях официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе заявил, что поддержка Украины остается "непоколебимой", и напомнил, что Евросоюз предоставил убежище примерно 4 миллионам украинцев в рамках Директивы о временной защите (TPD).

По его словам, нынешний режим временной защиты действует до марта 2027 года, а Еврокомиссия сейчас обсуждает со странами Евросоюза дальнейшие шаги по истечении этого срока. Эту тему, в частности, как сообщил Ламмерт, обсудят министры внутренних дел стран ЕС на встрече 4 июня. Одновременно официальный представитель Еврокомиссии отметил, что на данном этапе не может сообщить о каких-либо конкретных планах или предложениях.

Euractiv: ЕС рассматривает вопрос лишения защиты украинских мужчин

Несколькими часами ранее о возможном исключении мужчин-призывников из Украины из схемы защиты написало издание Euractiv. По его данным, это предложение возникло в ходе обсуждении продления TPD, которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе, не обращаясь к национальным системам предоставления убежища. 

"В связи с тем, что война России вступила в пятый год, Украина сталкивается с растущей нехваткой рабочей силы и проблемами с набором в армию. В 2024 году Украина снизила призывной возраст с 27 до 25 лет и ввела меры по улучшению призыва и военной регистрации", - говорится в публикации издания.

Согласно внутреннему документу Совета ЕС, с которым ознакомилось Euractiv, среди обсуждаемых вариантов есть продолжение временной защиты с сужением его сферы применения, в частности путем исключения мужчин призывного возраста или лиц, выехавших из Украины нелегально. Любое такое ограничение будут применять к новым заявителям, которые ищут временную защиту, пишет издание.

По данным Euractiv на март 2026 года, временный статус защиты в ЕС имеют 4,33 млн украинцев, причем наибольшее число - 1,27 млн человек - проживают в Германии. В Польше зарегистрированы 961 405 украинцев со статусом защиты, в Чехии - 379 820. Из общего числа этих лиц 43,3 процента составляют женщины, 30,1% - дети и 26,6% - взрослые мужчины.

ЕС рассматривает продление статуса защиты украинским беженцам еще на один год

Ранее спецпосланница ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон в эксклюзивном интервью DW заявила, что ожидает продления временной защиты еще на один год, поскольку война России против Украины продолжается. "С учетом нынешней ситуации думаю, что (от Еврокомиссии. - Ред.) поступит предложение продлить его еще на один год - до марта 2028 года. И я думаю, что государства-члены с этим согласятся", - сказала она.

При этом Йоханссон подчеркнула, что украинцам, которые могут перейти на другие правовые основания для пребывания в ЕС, стоит это делать, поскольку временная защита не должна оставаться долгосрочным решением. По ее словам, странам ЕС следует готовиться к тому, что многие украинцы останутся надолго, и создавать возможности для их перехода на другие статусы.

Отвечая на вопрос DW о возможных ограничениях для мужчин мобилизационного возраста, Йоханссон заявила, что этот вопрос обсуждают страны Евросоюза, но консенсуса пока нет. По ее словам, ситуация, когда мужчины, не имеющие права покидать Украину, после пересечения границы получают временную защиту в ЕС, посылает Киеву "противоречивый сигнал". При этом она подчеркнула, что в случае введения какие-либо ограничений, они, по е

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