Штраф до 1000 евро: особое озеро, в котором летом запрещено купаться

DAP призвало желающих искупаться использовать в этот период альтернативные водоемы в ближайших окрестностях — побережье недалекого Рижского залива, соседнее озеро Лиласте, Дзирнэзерс, Пулкстеньэзерс, озеро Кадагас, Гарэзерс, Большой и Малый Балтэзерс, а также Гаую.

О сезонном ограничении в природе будут сообщать установленные у озера знаки и стенд в лесу, напоминающие, что ближайшие 10 недель на берегу озера Уммис можно гулять, находиться и загорать, однако заходить в воду, купаться или передвигаться на лодках и других плавсредствах запрещено.

За соблюдением правил будут следить государственные инспекторы по охране окружающей среды управления и сотрудники муниципальной полиции Адажского края, регулярно патрулируя территорию озера.

Лобелия Дортмана в последнем издании Красной книги Латвии включена в категорию видов под угрозой исчезновения (EN): она встречается все реже и обычно растет в неглубоких песчаных пресноводных озерах с очень чистой, прозрачной водой.

Лобелия является растением-индикатором: ее присутствие говорит о том, что вода здесь чистая и незагрязненная. Растение очень чувствительно и легко вытаптывается, однако главная угроза для него — загрязнение воды, вызванное большим числом купальщиков, зарастание водоема и снижение прозрачности воды.

Именно прозрачная вода озера Уммис ежегодно привлекает отдыхающих, однако купание и другой активный отдых на воде приводят к попаданию в озеро питательных и органических веществ, загрязняя его и меняя состав воды. Подобные изменения существенно влияют на особо охраняемые растения и могут иметь необратимые последствия для экосистемы.

Озеро Уммис находится в природном парке Piejūra, созданном в 1962 году с целью охраны и сохранения прибрежных биотопов и ландшафтных ценностей, зоны лесистых дюн и различных ценных видов растений.

С 2006 года действуют правила Кабинета министров «Индивидуальные правила охраны и использования природного парка Piejūra», запрещающие находиться в озере Уммис с 1 июня по 15 августа. За нарушение запрета предусмотрен штраф от 30 до 1000 евро.