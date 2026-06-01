Дроны и СЗК: поступило предложение компенсировать частным лицам ущерб. Согласятся?

Как подчеркивает СЗК, этот вопрос стал особенно актуальным из-за инцидентов с дронами в регионах на восточной границе.

В настоящее время, если не объявлена чрезвычайная ситуация и действия госучреждений не являются противоправными, механизма компенсации ущерба в подобных случаях не предусмотрено. В качестве примера СЗК приводит инцидент, произошедший в начале мая в Резекне, когда упавший дрон причинил существенный ущерб частному лицу, однако компенсировать его невозможно.

СЗК предлагает внести поправки в закон "О чрезвычайной ситуации и исключительном положении", предусмотрев механизм компенсации как во время чрезвычайных ситуаций, так и в случаях, когда такая ситуация формально не объявлена, но угрозу можно к ней приравнять.

СЗК считает, что такие поправки обеспечили бы справедливый баланс между общественными интересами и защитой прав собственности частных лиц, а также укрепили доверие к государственным учреждениям.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) в понедельник после заседания коалиционных партий сообщил журналистам, что 27 июня, когда в Латгале состоится выездное заседание Кабинета министров, правительство представит конкретные решения о компенсации ущерба, возникающего в подобных ситуациях.

Валайнис отметил, что каждое министерство подготовит свою позицию по этому вопросу. "В туристической отрасли сейчас необходимо решение на правительственном уровне, которое мы подготовим", - сказал министр.