В понедельник политик встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. В ходе встречи официальные лица обсудили сотрудничество в сфере экономики и обороны, а также продвижение Украины к вступлению в Европейский Союз.

Премьер-министр отметил, что в ходе переговоров со Свириденко обсуждалась дальнейшая работа по передаче украинских технологий с целью содействия развитию производства дронов как в Латвии, так и в Украине. Он сказал, что, по его мнению, нет никаких препятствий для заключения этого соглашения в ближайшее время.

Также он отметил, что получил подтверждение от Свириденко о том, что украинские эксперты, которые лучше всех знают, как останавливать, обнаруживать и нейтрализовывать дроны, прибудут в Латвию в ближайшие недели.

Кулбергс упомянул, что соглашение о сотрудничестве будет охватывать вопросы экспертизы, технологий и совместного производства, а также «зеленого коридора». Соглашение также предусматривает сохранение поддержки Латвией Украины в размере 0,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) и привлечение украинских экспертов в Латвию.

В то же время Кулбергс подчеркнул, что Латвия продолжает поддерживать Украину и в энергетическом секторе. Во вторник премьер-министры обеих стран отправятся с совместным визитом на тепловую электростанцию, где Латвия готова передать Украине блок тепловой электростанции.

Свириденко отметила, что высоко оценила поддержку Украины со стороны Латвии, в том числе готовность оказать практическую помощь в укреплении энергосети Украины. Она также подчеркнула готовность Украины направить своих экспертов для укрепления оборонного потенциала Латвии в сфере противодействия угрозе дронов.

Как уже сообщалось, с визитом в Латвию до вторника, 2 июня, прибудет премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Во вторник, 2 июня, Свириденко встретится с председателем Сейма Дайгой Мейриней, а также с президентом страны Эдгаром Ринкевичем.