«Видимо, ещё нужно учиться»: итоги проверки экстренных оповещений

Несмотря на то, что проверка была заранее объявлена, в социальных сетях после её начала разразилась настоящая буря. У части людей всё сработало отлично, другим уведомление пришло с опозданием, кто-то едва услышал сирены, а у некоторых на короткое время даже пропала мобильная связь.

Выяснилось, что у многих в момент оповещения отключилась мобильная связь. На кнопочные телефоны оповещение многим так и не пришло. Также оповещения на мобильный не пробились к тем, у кого был установлен беззвучный режим.

Однако больше всего комментариев вызвала именно слышимость сирен. В Юрмале, в Пумпури, один житель услышал сирены только у открытого окна около 10:02, в то время как уведомление по мобильному вещанию пришло раньше — около 9:56. Он также отметил, что нужно улучшить автоматическое голосовое воспроизведение, так как часть текста было трудно понять. Другая пользовательница соцсетей написала, что «у Даугавской ГЭС никаких сирен не было слышно».

Ещё одна пользовательница Твиттера/X указала, что уведомление на телефон вообще не пришло, хотя в настройках устройства предупреждения по мобильному вещанию были активированы. Она добавила, что и в приложении «112 Latvija» не нашла информацию о тесте сирен тревоги, сделав вывод: хорошо, что хотя бы сами сирены были слышны.

«Неприятно слышать сирену, даже на учениях», — написал один пользователь, а другой пошутил, что сирену можно услышать только с открытым окном, и спросил, нельзя ли сделать «volume up», потому что даже фестивалm Positivus на Луцавсале был слышен лучше.

В Кенгарагсе один житель оценил ситуацию ещё жёстче: по его словам, в случае реальной кризисной ситуации такая сирена не добралась бы до людей. Он вышел на балкон, слышал уличный шум, самолёты и только где-то вдалеке — сирену, да и то лишь потому, что знал, что она должна звучать.

Похожее ощущение было и в Илгюциемсе. Одна пользовательница написала, что они решили: в случае реальной тревоги Илгюциемс «не спасётся», потому что, если бы не было заранее известно о тесте, звук сирены можно было бы спутать с выездом муниципальной полиции на очередной вызов в Болдераю.

Часть людей смутило также время. Один пользователь отметил, что сирены уже отзвучали, а только в 10:07 на телефон пришло уведомление, что с 10:00 до 10:10 проходит учебная тревога. Аналогичная задержка была и у радиообъявления. «Видимо, ещё нужно учиться», — заключил один из пользователей X.

VUGD ранее уже объясняла, что неполучение уведомлений по мобильному вещанию может быть связано с настройками телефона, моделью устройства или неактуальной программой.