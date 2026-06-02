Депутаты требуют включить в повестку дня заседания вопрос о ситуации с общественной безопасностью в Юрмале, ресурсах муниципальной полиции и интенсивности патрулирования, а также о дополнительных мерах безопасности в летний сезон 2026 года.

"С началом активного туристического сезона особенно важно, чтобы жители Юрмалы и гости города чувствовали себя в безопасности. Инцидент с применением насилия в самом центре улицы Йомас вызывает серьезные вопросы по поводу текущей ситуации с безопасностью и эффективности работы", - заявил депутат Нацобъединения Янис Асарс.

Запрос подписали также депутаты Нацобъединения Андрис Чуда, Роландс Парасигс-Парасиньш и Аусма Брунениеце, депутат Союза зеленых и крестьян Рита Спроге и представитель "Прогрессивных" Улдис Кронблумс.

Оппозиционные депутаты считают, что произошедший инцидент вызвал обоснованные опасения как среди жителей Юрмалы, так и гостей города, особенно с учетом того, что он произошел в одном из самых посещаемых мест города.